Drei Stunden „Friede, Freude, Volxmusic“

Nur zwei Tage feiern die Fußballer aus Langenenslingen ihr alljährliches Oktoberfest im Zelt. Das bedeutet zwei Tage Party pur und das ist natürlich nur möglich, wenn auf der Bühne die entsprechenden Bands die Fans auf die Bänke treiben und zum Mitfeiern animieren. Das ist auch heuer wieder bestens gelungen, denn mit „Hautnah“ und den „Troglauer Buam“ hat der Veranstalter voll ins Schwarze getroffen.

„Eine weiße Rose“ von den Kastelruther Spatzen war am Samstagabend der ultimative Test für die Fans, um sich einzusingen und in Stimmung zu bringen für die anstehenden drei Stunden. Dann stürmten sie auf die Bühne – die „Troglauer Buam“ aus der Oberpfalz. „Ihr habt nichts zu befürchten, weder von der ,Heavy Volxmusic' noch bei einer exzessiven Bobfahrt“, schwor Leadsänger Thomas Wöhrl das in Dirndl und Lederhosen gekommene Partyvolk ein.

Und die sechs Burschen wussten ganz genau, wie sie deutsche Schlager, internationale Hits und natürlich ihre Lieder „unters Volk“ bringen mussten, indem sie alles mit ihrem von der Volksmusik beeinflussten Rocksound vermischten. Ein deftiger Mix aus Heavy Metal und Volksmusik. Und das kam auch am Samstagabend bei den Fans an, die über drei Stunden auf den Bänken „abgingen“.

Die „Troglauer Buam“ sind eine professionelle Truppe, die zum zweiten Mal in Langenenslingen beim Oktoberfest zu Gast war. Sie absolviert ein Pensum von über 100 Auftritten pro Jahr. Das zeigte sich den ganzen Abend – zum einen durch einen gelungene Bühnenshow mit vielen Special-Effects und mit absoluter Beherrschung ihrer Instrumente sowie einer funktionierenden Bühnenpräsenz. Dies ließ gleich den Funken auf die Fans überspringen.

Mit den „Buam“ ging es für das Publikum auf eine musikalische Reise, bei der nichts an deutschen Schlagern und internationalen Hits ausgelassen wurde; Lieder, bei denen immer noch mitgesungen, mitgeklatscht und mitgeschunkelt werden darf. So wurde die ganze Palette an Hits der letzten 50 Jahre abgegrast. „Er gehört zu mir“, klar, dass dieser Klassiker vom Marianne Rosenberg nicht fehlen durfte. Aber auch Matthias Reim, Wencke Myrrhe oder auch Roy Black und so manch anderes Schlagersternchen kamen an diesem Abend noch zu Ehren – wenn auch in der Version der „Troglauer Buam“.

Doch wo die „Troglauer“ aus der Oberpfalz auftreten, ist auch Sport und Fitness angesagt. Die Jungs machten es vor, wie man beim Bobfahren die Kurven meistert und dann war das Partyvolk gefordert. „In die Kurve links, in die Kurve rechts“, rief Thomas Wöhrl dem Feiervolk zu, das sich auf den Bänken und vor der Bühne einhängte und sich gemeinsam „steil legte“. Dass sich die Besucher auch an die eigene Heimat erinnerten, erreichten die sechs Musiker dann mit „Dahoim is des was zählt“. Und mit „Friede, Freude Volxmusic“ bereiteten sie ihre Fans schon mal auf ihren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten vor.

Apropos Garten. An diese Stelle gehörte natürlich auch ihr „Rasenmäher-Lied“ – immer aktuell, immer ein streitbar-dankbares Thema. Doch dann folgten weitere gecoverten Songs wie „Rockin all over the World“ und auch der „Haberfeldtreiber“ durfte nicht fehlen, bei dem es aus den über 1000 Kehlen klang: „Recht hot er g’habt“.

So vergingen die drei Stunden mit den „Troglauern Buam“ wie im Flug. Nach Mitternacht war auch die letzte Zugabe verklungen. Das Festvolk hatte den Auftritt einer Band erlebt, die sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und dem Publikum viel Spaß, Gaudi und vor allem fetzige Party-Musik geboten hatte.

„Wer Festen kann, kann auch Arbeiten“, dieser Spruch trifft sicher auf die ganze Mannschaft der Langenenslinger Fußballmannschaft zu. Nach zwei Tagen Festspektakel hieß es am Sonntag für das ganze Team nochmals anpacken, denn der Abbau musste bis am Abend zu Ende sein. „Am Montag müssen wir ja wieder alle zum Arbeiten“, stellte ein Vereinsmitglied klar. So eine Aktion funktioniere nur, wenn es im Verein stimme und alle mitziehen, so Felix Mayer.