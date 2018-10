Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde hinter dem Ortsende Andelfingens in Richtung Langenenslingen ein Festzelt aufgebaut. Dabei stehen die Träger der beiden Giebel schon acht Jahre in der Landschaft. Angefangen hat es mit einer Bauvoranfrage für eine Lagerhalle vor 20 Jahren – bis heute hat sich die Sache zu einer langwierigen Geschichte entwickelt. Mancher Andelfinger stört sich am Anblick des unvollendeten Bauwerks. Heinrich Mazurek fragt sich gar: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Der Bauherr dagegen sagt, dass er die Halle noch fertig bauen wird.

Der Bauherr dürfte bauen, wenn er wollte, sagt Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider, der sich nach der Anfrage der Schwäbischen Zeitung in die Akten vertiefte. Die Anfänge der Geschichte liegen weit vor Schneiders Amtsantritt als Bürgermeister. 1998 habe der Bauherr eine Bauvoranfrage für eine landwirtschaftliche Lagerhalle gestellt. Er wollte im Biberbachtal in der Nähe der historischen Rueßmühle bauen, was ihm allerdings von der unteren Baurechtsbehörde wegen der Beeinträchtigung des Naturschutzes abgelehnt wurde.

Kurz nach der Bauvoranfrage durch den Bauherrn ist das Verfahren für die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet ins Laufen gekommen. In Sachen Baugesuch entstand ein reger Schriftwechsel. Im Jahr 2000 landete die Sache vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen, das entschied dann 2002, dass der Bauherr einen Anspruch auf eine Baugenehmigung habe. Allerdings sollte er kleiner bauen als in der Bauvoranfrage dargestellt. Der Vorbescheid sei dann durch die untere Baurechtsbehörde in Riedlingen genehmigt worden, so Schneider.

Dann geschah auf dem Areal bis 2005 bautechnisch nichts, der Bauherr habe den Vorbescheid bis 2008 verlängern lassen, rekonstruiert Schneider. Es folgte ein Baugesuch, allerdings war die Dimension der Planung größer als 2002 durch das Verwaltungsgericht genehmigt.

Es folgte weiterer Schriftverkehr, bis die Pläne auf die ursprüngliche Größe des Gesuchs abgeändert waren. 2008 wurde eine Baugenehmigung erteilt und 2010 begannen die Bauarbeiten. Zwei Stahlgiebel wurden errichtet. Im Herbst 2010 wurde dem Bauherrn der Bau eingestellt, weil er von den genehmigten Maßen abgewichen sei, sagt Schneider. Er habe größer begonnen als genehmigt. Es folgte 2011 ein überarbeitetes Baugesuch, das nicht genehmigt wurde. Allerdings gab es eine Verlängerung für das Baugesuch aus dem Jahr 2008, die bis 2014 gültig war. Parallel dazu zog der Bauherr wieder vor das Verwaltungsgericht, das ihm in Teilen Recht gab. Er hätte bauen können, machte aber nicht weiter. So stehen die beiden Stahlträger bis heute in der Landschaft. Das ärgert manchen Andelfinger, unter anderem Heinrich Mazurek, der sich an dem Anblick stört. 1999 hatten er und weitere Andelfinger in einem Leserbrief ihren Unmut über das Baugesuch Kund getan.

„Natürlich wird die Halle fertig gebaut“, sagt der Bauherr. Er müsse aber noch ein Nachtragsbaugesuch wegen vier Metern stellen. Wenn das genehmigt sei, könne es weitergehen. Die Verzögerung an der Fertigstellung liege an verschiedenen Widrigkeiten und auch daran, dass er seine Schulter nach einer Operation zuerst auskurieren musste. Er baue die Halle fertig. Es dauere eben eine Weile, weil er sie alleine baue, sagt er.