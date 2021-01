„Die Bürger sind noch mehr zusammengerückt“

Mit geringeren Einnahmen rechnet Langenslingens Bürgermeister Andreas Schneider. Dennoch müssen einige wichtige Projekte gestemmt werden.

Wie haben Sie das Ausnahmejahr 2020 erlebt?

Für uns war das zu Ende gehende Jahr in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Erfahrung. Viele Dinge des täglichen Lebens und Arbeitens wurden durch die immer schärferen Einschränkungen in Frage gestellt bzw. mussten in regelmäßigen Abständen neu betrachtet und neu bewertet werden. Zu Beginn der Pandemie haben wir auch in unserer Gemeinde geradezu eine Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität untereinander gespürt. Viele Einzelpersonen aber auch Vereinsmitglieder haben sich bereit erklärt, im Bedarfsfall andere Menschen innerhalb unserer Gemeinde zu unterstützen. Dies hat mich insbesondere aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung sehr gefreut. Beruflich war es für mich ein sehr anstrengendes Jahr, wenn auch zahlreiche Termine ausfielen so forderte uns das Tagesgeschäft unter veränderten Rahmenbedingungen doch sehr. Ich habe jedoch das Gefühl, dass durch die Auswirkungen der Pandemie die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde in weiten Teilen noch mehr zusammengerückt sind und sich gegenseitig unterstützt haben. Ich hoffe, dass dieses gegenseitige aufeinander Achtgeben auch in Zukunft so anhält.

Was hat trotz Corona gut in Ihrer Gemeinde funktioniert?

Trotz aller Einschränkungen haben wir uns bemüht, unserer Bürgerinnen und Bürgern so viel Normalität wie irgendwie möglich zu bieten. Wir haben auch in enger Abstimmung mit den örtlichen Vereinsvertretern entsprechend der aktuellen Verordnungslage auch hier das maximal Mögliche umgesetzt. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde haben im zurückliegenden Jahr großartiges geleistet. Es musste ein großes Arbeitspensum unter verschärften Bedingungen und täglich neuen Vorgaben abgearbeitet werden. Durch ein gutes Miteinander konnten wir auch in diesen Bereichen vieles erreichen. So musste zwar das Rathaus offiziell für den Besucherverkehr geschlossen werden, es war jedoch immer möglich, nach vorheriger Terminabsprachen mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Durch die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben funktionierte dies stets sehr gut. Auch die Abhaltung der Gremiensitzungen in der Turn- und Festhalle hat sehr gut funktioniert und wir konnten hier den Gremiumsmitgliedern den größtmöglichen Schutz bieten und die notwendigen Entscheidungen herbeiführen. In diesem Zusammenhang gebührt mein Dank aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Gremiumsmitgliedern für das gute und unkomplizierte miteinander.

Welche Herausforderungen erwarten Sie und Ihre Gemeinde im Jahr 2021?

Grundsätzlich werden auch wir im neuen Jahr, wie viele anderen Städte und Gemeinden auch, mit den wirtschaftlichen Auswirkungen kämpfen, welche sich zum Teil auch schon vor Beginn der Pandemie abzeichneten. Wie bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen dargestellt, wird auch unsere Gemeinde mit deutlichen Einbußen im Bereich der Einnahmen und hier insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer- und des Anteils an der Einkommensteuer umgehen müssen. Dies wird sich auch wesentlich auf die Umsetzung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im kommenden Jahr auswirken. Darüber hinaus wird auch die Öffnung der öffentlichen Einrichtungen unter den dann geltenden Vorgaben sicherlich auch wieder eine ganz spezielle Herausforderung werden. Wir wünschen uns hier, dass die jeweiligen Verordnungsgeber bei der Umsetzung neuer Vorgaben und Einschränkungen den Städten und Gemeinden durch etwas mehr Vorlauf zur Umsetzung einräumen.

Wie wird das Jahr in Ihrer Gemeinde abseits von Corona?

Trotz aller derzeitigen Einschränkungen und Beschränkungen blicken wir zuversichtlich in das kommende Jahr und haben in diesem Zusammenhang auch wieder zahlreiche Maßnahmen in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Es stehen wichtige und zukunftsweisende Projekte an, welche wir gerne im kommenden Jahr auch ausführen möchten. Daneben haben wir auch wichtige und unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb der Gemeinde geplant. Auch im Zusammenhang mit den Vereinsveranstaltungen haben wir uns dazu entschlossen, trotz der derzeit ungewissen Lage für das kommende Jahr wie üblich einen Veranstaltungskalender zu erstellen. Wenngleich es abzuwarten gilt, ob überhaupt und wenn ja, in welcher Form die traditionellen Veranstaltungen im kommenden Jahr stattfinden können. Viele örtliche Vereine haben aber gerade in den letzten Monaten bewiesen, dass in diesem Zusammenhang doch sehr kreative Lösungsansätze entwickelt werden können. Wir sind daher zuversichtlich, dass auch in diesem Bereich im Laufe des nächsten Jahres wieder etwas Normalität einkehren könnte.

Was möchten Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern in dieser schwierigen Zeit mit auf den Weg geben?

Grundsätzlich möchte ich unseren Bürgerinnen und Bürgern ans Herz legen, dass sie trotz der aktuellen harten Einschnitte in das tägliche Leben die Zuversicht und den Humor nicht verlieren sollen. Für uns alle ist es schwierig, gerade in dieser sensiblen Zeit vor Weihnachten und über den Jahreswechsel mit derartig gravierenden Einschränkungen umgehen zu müssen. Es ist sicherlich verständlich, dass sich einzelne Personen über die drastischen Einschränkungen und vielleicht auch die ein oder andere Unschärfe bei den getroffen Regelungen beklagen. An dieser Stelle sei aber angemerkt, dass wir uns immer noch in einer Ausnahmesituation befinden, welche in diesem Ausmaß vorher sicherlich noch nie eingetreten ist. In diesem Zusammenhang sollten wir alle in unseren Bereichen das Möglichste tun um möglichst schnell und unbeschadet aus dieser Situation zu kommen. Da dies nach den bisherigen Erkenntnissen am besten gelingt in dem wir nicht unbedingt notwendige persönliche Kontakte vermeiden, sollten wir uns daran halten. Ich möchte aber an dieser Stelle an alle appellieren auch wenn es schwer fällt, sich an diese Vorgaben zu halten, denn unser aller Wunsch sollte es sein, dass wir in absehbarer Zeit wieder zu etwas Normalität zurückkehren können. Dies kann nur erreicht werden, wenn es uns gelingt das Virus in einem beherrschbaren Umfang zu halten.

Auf was freuen Sie sich persönlich, wenn die Krise irgendwann überwunden und wir wieder zur Normalität zurückgekehrt sind?

Ganz persönlich freue ich mich auf den Zeitpunkt, wenn wieder persönliche Kontakte uneingeschränkt möglich sind. Diese vielfältigen Begegnungen, sei es zum Beispiel bei Jubilarsbesuche unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger oder aber auch die geselligen Zusammenkünfte bei den Veranstaltungen unserer zahlreichen Vereine fehlen doch sehr. Auch im Hinblick auf das persönliche Wohlergehen ist es wichtig, sich auch wieder mit Freunden, Bekannten und anderen Personen ungezwungen austauschen zu können. Dieser persönliche Austausch gehört für mich entscheidend zu einer funktionierenden Gemeinschaft innerhalb einer Gemeinde. Wir sollten daher zuversichtlich bleiben und die Hoffnung nicht aufgeben das es uns gelingt im Laufe des kommenden Jahres doch wieder zu etwas mehr Normalität zurückkehren zu können. Dies wünsche ich uns allen. und bis dahin hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben.