Die Landfrauen Sprengel Alb laden zum Vortrag am Mittwoch, 8. Mai, ab 18 Uhr in der alten Schule, Hauptstraße 69, in Langenenslingen, ein. Die Leiterin des Beckenbodenzentrums der Universitäts Frauenklinik Tübingen, Prof. Dr. med. Christl Reisenauer, hält einen Vortrag zum Thema „Die Angst vor dem Malheur – der Beckenboden und seine Schwächen“. Tief verankert im unteren Teil des Körpers macht sich der Beckenboden Jahrzehnte nicht bemerkbar. Irgendwann muss sich jede Frau mit ihm beschäftigen. Je früher desto besser. Welche Funktionen und Aufgaben der Beckenboden hat und welche Probleme auftreten können, darauf geht Reisenauer in ihrem Vortrag ein. Der Landfrauenverband in Zusammenarbeit mit der Frauenakademie laden alle Frauen aus dem ländlichen Raum zu dieser Veranstaltung ein.