Der Musikverein Andelfingen lädt ein

Am Samstag, 26. November, findet das Jahreskonzert des MV Andelfingen unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Philipp Maier in der Andelfinger Festhalle statt. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Eröffnet wird das Konzert durch die Gemeindejugendkapelle „Music 4 LA“ unter der erstmaligen Leitung von Franka Beller. Die Jugendlichen aus den Musikvereinen Langenenslingen, Friedingen, Wilflingen und Andelfingen eröffnen den Konzertabend mit den „African Memories“, einer musikalische Reise durch Afrika, komponiert von Florian Ziller. Danach erklingen mit „Highlights from Aladdin“ die schönsten Melodien aus dem gleichnamigen Musical arrangiert von Michael Sweeney.

Der Musikverein Andelfingen beginnt seinen Konzertabend mit „Dawn of a new Day“ von Lames Swaeringen, einem voluminösem Konzertstück, das die Morgendämmerung eines neuen Tages beschreibt. Danach erklingt mit „Aurora Borealis“ von Rossano Galante eine Originalkomposition für Blasmusikorchester, das die Nordlichter musikalisch darstellt und durch seine vielfältigen Klangfarben und Solostellen besticht. In dem anschließenden Konzertstück „Cassiopeia“ von Carlos Marques wird die Sage von Andromeda aus der griechischen Mythologie sehr gefühlvoll beschrieben. Beendet wird der erste, konzertant gehaltene Konzertteil durch den Konzertmarsch „Salemonia“ von Kurt Gäble.

Der zweite Konzertteil beginnt mit dem Stück „Baba Yetu“ (Vater unser) von Christopher Tin. Diese mit Preisen ausgezeichnete Begleitmelodie eines Computerspiels wurde für Blasorchester arrangiert von Henk Ummels. Danach spielt der Musikverein Andelfingen mit „The sound of silence“ eines der bekanntesten Lieder des Folk-Rock Duos Simon and Garfunkel, sehr gefühlvoll aber auch rockig arrangiert von James L. Hosay. Den Abschluss des Konzertabends bilden mit „80er Kult(tour)“ fünf der bekanntesten deutschen Schlager der Neuen Deutschen Welle, für Blasmusikorchester sowohl voluminös als auch solistisch arrangiert von Thiemo Kraas.

Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Andelfingen.