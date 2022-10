Der Ernte sei gedankt…

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den letzten Wochen drehte sich im Kindergarten St. Josef in Wilflingen alles rund um die Ernte. Dank des großen Gartens konnte sehr viel vor Ort von den Kindern geerntet werden. So gab es viele Kartoffeln, Gurken, Nüsse, die letzten Tomaten und vor allem sehr viele Äpfel. Die Kinder halfen sehr fleißig mit und freuten sich vor allem auf das „probieren“ der lecken Sachen und auf die Zubereitung….es gab Kartoffelpüree und das Pressen der Äpfel bei der Ruess-Mühle ergab wieder für ein ganzes Jahr leckeren Apfelsaft. Abgerundet wurde das Thema mit der Mitgestaltung des Erntedankgottesdienstes, wo sich die Kinder für die reiche Ernte bedankten.