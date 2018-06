Alexander Baier hat es geschafft: Der Langenenslinger, der bei Böhmer Systemtechnik arbeitet, ist Bundessieger bei den Feinwerkmechanikern geworden. Damit ist er der „deutsche Meister“ dieser Berufsrichtung und wohl der erste Bundessieger im Handwerksbereich Biberach.

Der Weg bis zu dieser Auszeichnung war mehrstufig. Die Hürden der Kammer- und Innungsebene hat er durch seine gute Gesellenarbeit überwunden. Daraufhin wurde er zum Landesfinale in Bruchsal eingeladen. Aufgabe: Innerhalb von sechs Stunden musste er einen luftdruck-gespannten Schraubstock herstellen. Drehen, Fräsen, Schneiden... und vor allem im Vorfeld genau überlegen, welche Arbeitsschritte nacheinander kommen. Auf die Zeit, aber auch auf die Genauigkeit kam es an – auf Hundertstel Millimeter.

Alexander Baier hat dort einmal mehr bewiesen, dass er unter Druck arbeiten kann. Er hat die Aufgabe geschafft, was nicht allen seiner sieben Mitkonkurrenten gelang. Und er hat es so gut geschafft, dass er den Landessieg errang und damit zum Bundesfinale eingeladen wurde.

„Qualität unter Zeitdruck“, das sei die Schwierigkeit, sagt Josef Böhmer, Geschäftsführer von Böhmer Systemtechnik. Aber Baier habe „sehr gute Nerven, er hat alles im Griff“, meint Böhmer: Ein junger Mann der sehr konzentriert, sehr genau, sehr gradlinig arbeite und auch ehrgeizig ist. Das sagt auch der 21-Jährige selbst.

Das zeigte sich auch an seinen Vorbereitungen für das „Bundesfinale des deutschen Handwerks der Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Maschinenbau“. Das fand bei Hannover statt. Um fit zu sein, ist er einen Tag früher hoch gefahren und hat im Hotel übernachtet. Dort musste er gegen sieben andere Landesmeister antreten – nicht jeder Landesmeister war zugelassen, denn dafür ist auch eine entsprechend gute Bewertung notwendig.

In Hannover galt es einen „mechanischen Locher“ herzustellen. Die Aufgabe sei nicht ganz so anspruchsvoll gewesen, aber die Zeit war entsprechend kürzer. Auch hier galt es ganz exakt zu arbeiten, das Fadenkreuz für die Bohrung absolut korrekt zu setzen, dass es perfekt funktioniert. Alexander Baier war hernach nicht ganz zufrieden: „Die Biegeteile habe ich nicht ganz so hingekriegt, wie ich es wollte“, sagt er.

Warten bis zum Abend

Für welchen Platz es am Ende reichen würde, wusste er bis zur Feier am Abend nicht. Die Platzierung wurden von hinten verlesen, bis nur noch sein Name übrig blieb: Er war Bundessieger. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Baier, auch wenn er „natürlich hingefahren sei, um zu gewinnen“.

Sein Chef, Geschäftsführer Josef Böhmer, ist für den Wettbewerb extra nach Hannover gefahren. Er war von der Stimmung, aber noch mehr vom Ergebnis seines bisherigen Azubis, der im Unternehmen gehalten wird, angetan: „Das ist ein super Ergebnis“, sagt er und der Wettbewerb insgesamt eine Werbung für das Handwerk.

Einen Bundessieger hat Böhmer noch nie hervorgebracht, aber in den vergangenen Jahren kamen bereits ein 3. Landessieger und ein 6. Landessieger aus der Böhmer’schen „Talentschmiede“, wie es Josef Böhmer sagt. Aber vielleicht geht ja noch mehr: Denn es gibt ja auch noch Europa- und Weltmeisterschaften, wie Ausbildungsleiter Timo Reck erwähnt. Und wie gesagt: Alexander Baier ist ehrgeizig.