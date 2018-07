Dankesworte und innige Umarmungen

Die Seelsorgeeinheit Langenenslingen hat am Donnerstagabend ihre Pastoralreferentin Alexandra Sekne verabschiedet. Vor fünf Jahren war sie nach Wilflingen gekommen und ins dortige Pfarrhaus eingezogen. Künftig will sie sich aus gesundheitlichen Gründen anderen Aufgaben widmen. Der Abschied fiel sehr herzlich aus, gefeiert wurde im Pfarrgarten in Wilflingen.

Die Menschen strömten am Donnerstagabend zum Gottesdienst in die Wilflinger Kirche ud füllten die Reihen in den Kirchenbänken. Mitten unter ihnen saß Alexandra Sekne, wie eine ganz normale Kirchgängerin. „Ich sehe Vertreter aus allen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit“, ließ Pfarrer Klaus Sanke den Blick über seine Schäfchen in der gut gefüllten Kirche gleiten. Es sei ja auch ein besonderer Anlass, der die Menschen nach Wilflingen geführt habe. Zwar war am Donnerstag Gedenktag der Großeltern Jesu, Anna und Joachim. Allerdings war die Kirche wegen Alexandra Sekne so gut gefüllt. Alle wollten sich von ihr verabschieden und ihr gute Wünsche mit auf den Weg geben. „Der Gottesdienst ist ein würdiger Rahmen um Danke für ihr Wirken zu sagen“, betonte Sanke. Alexandra Sekne habe in den vergangenen fünf Jahren viele Menschen in guten und in schweren Zeiten begleitet. Sie habe ein besonderes Gespür für Menschen, die in schwierigen Situationen waren, sagte Sanke. Überschattet von ihrer Krankheit habe sie dann nicht mehr so helfen können, wie sie es gerne getan hätte. Im Namen der ganzen Seelsorgeeinheit dankte Sanke für Seknes Einsatz und wünschte alles Gute auf ihrem weiteren Weg.

Nach dem Gottesdienst, der von Pfarrer Dr. Arul Samy Kasper zelebriert wurde, strömten die Menschen in den Pfarrgarten. Dass der seit einigen Jahren geöffnet ist für die Öffentlichkeit geöffnet, ist Seknes Verdienst. Sie habe ihn geöffnet, ganz im Sinne der offenen Kirche, sagte Sanke.

„,Was kann sie? Was darf sie?’ haben sich die Menschen vor fünf Jahren gefragt, als es hieß, es kommt eine Pastoralreferentin“, blickte Cornelia Metzger, die zweite Vorsitzende der Seelsorgeeinheit, auf die Anfänge zurück. Bis dahin hätten einige Mitbürger von einer Pastoralreferentin noch nie gehört. Alexandra Sekne zeigte dann in ihrer ganz eigenen Art und mit viel Humor, was sie zu leisten vermochte – Krankenbesuche, Hospizarbeit, die Arbeit mit den Ministranten und – nach dem Weggang von Pfarrer Speck – auch den Beerdigungsdienst.

Die Spuren Seknes werden auch nach ihrem Weggang in der Seelsorgeeinheit bleiben. Im Pfarrgarten können auch künftig Hochzeiten, Taufen und Empfänge gefeiert werden. Auch am Donnerstagabend ließ es sich im Schatten des großen Pfarrhauses und der Kirche gut aushalten. Dazu gab es kühle Getränke, einen Imbiss und viele Begegnungen und Gespräche. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit sich von Alexandra Sekne zu verabschieden und Danke zu sagen – mit herzlichen Worten, einer innigen Umarmung und Geschenken. Sie gehe nicht mit einem lachenden oder weinenden Auge, sagte sie. „Ich gehe mit einem dankbaren Herzen.“ „Danke, es hat mir Spaß gemacht. Gott segne und beschütze Euch“, verabschiedete sie sich von ihren Mitbürgern. Ihr Weg führt sie nach Berg bei Ravensburg. Dort will sie sich dann auch beruflich neu orientieren.