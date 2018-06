Da geht dem Steuer das Herz auf

Es sollte eine kleine private Feier in Emerfeld werden. Wenn der ehemalige Landrat Dr. Wilfried Steuer seinen 85. Geburtstag feiert, werden es doch ein paar Gäste mehr. Sehr gerührt zeigte er sich über das Geburtstagsständchen der Abordnungen aller fünf Musikvereine der Gemeinde Langenenslingen. Beim Kreismarsch griff er zum Taktstock und gab den Ton an. Im Kreise von Freunden und Familie wurde gefeiert und am Abend schaute sein alter Weggefährte, Erwin Teufel, vorbei.

Es war ein langer Tag für den 85-Jährigen, der bereits morgens vor 7 Uhr aufsteht, bei Wind und Wetter in den Schwarzachtalseen in Ertingen einen Runde schwimmt und ab Nachmittag die Gäste im idyllischen Emerfeld begrüßt. Schon von Weitem ist zu sehen, dass bei Streuers was los ist – am Wegesrand zum ehemaligen Schulhaus parkt ein Auto neben dem anderen. Mit der Familie und Freunden feiert er. Dass sich für den Abend auch die Abordnungen der örtlichen Musikvereine zu einem gemeinsamen Ständchen angesagt haben, weiß nur Steuers Frau Lisa.

Als die Musiker aus Emerfeld, Langenenslingen, Andelfingen, Friedingen und Wilflingen gegen 18 Uhr auf der Wiese vor dem Schulhaus Aufstellung nehmen, ist Steuer sichtlich gerührt.

Freund der Blasmusik

Dirigent Bernd Ott gibt den Takt für alle Musiker an, die Steuers Lieblingslieder spielen, darunter auch die „Vogelwiese“. Es wird kräftig mitgesungen und geklatscht. Auch die Gäste genießen das Konzert. Dass er selbst vom Dirigieren etwas versteht, beweist Steuer dann beim Kreismarsch, für den ihm der Dirigent den Taktstock überlässt. Er sei nicht nur ein großer Freund der Blasmusik, bekommt Steuer von der Abordnung der Musikvereine gesagt. Er unterstützt die Kapellen, darunter auch die Jugendkapelle Music4LA. „Da geht mir das Herz auf, wenn ich das sehe“, sagt Steuer und weist auf die vielen Musiker in den unterschiedlichen Uniformen, die in der Sonne auf seiner Wiese spielen. Er dankte dem Herrgott, dass ihm das beschieden ist. Dank gilt auch seiner Ehefrau Lisa, die immer auf ihn achte. „Dass ich von nichts zu viel bekomme“, sagt er verschmitzt.

Glück- und Dankeswünsche überbringt auch Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider. Durch die Steuerstiftung wurde in den vergangenen 15 Jahren auf Vereinsebene viel Gutes getan. „Die Stiftung ist für Langenenslingen und Riedlingen sehr wertvoll“, so Schneider. Ganz nach dem Steuer’schen Motto „Heute sind alle die Rechten“ lud der Hausherr und Jubilar seine Gäste auf einen Umtrunk ein. Dazu gesellte sich gegen später auch der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Erwin Teufel, ein alter Weggefährte Steuers.

Offiziell wird Steuers Geburtstag am Samstag in Kürnbach gefeiert. Um 16.30 Uhr gibt Landrat Dr. Heiko Schmid einen Geburtstagsempfang für seinen Vorgänger. Es wird die Kreisjugendmusikkapelle spielen.