Coverband „Xäv“ spielt in Andelfinger Festhalle

Herbstzeit ist Oldie-Zeit. Das will die Andelfinger Biberzunft mit ihrer Oldie-Night am Samstag, 17. November, beweisen. Ab 20 Uhr spielt die Coverband „Xäv“ für die Besucher. Einlass in die Andelfinger Festhalle ist ab 19 Uhr.

Die Vorbereitungen für die Tanzveranstaltung laufen schon. Thomas Busmanis, Zunftmeister der Biberzunft, und Thilo Borst haben schon ein Hinweisschild für die Oldie-Night an der Andelfinger Ortseinfahrt aufgestellt. „Es wird wieder ein gemütliches Zusammensein“, ist sich Busmanis sicher. In geselliger Atmosphäre wird zu Hits der 1970er und 80er Jahre getanzt, alte Bekannte getroffen und das ein oder andere Pläuschchen gehalten. Die Schwäbische Zeitung verlost drei Mal zwei Karten für die Oldie-Night. Teilnehmen an der Verlosung kann man mit einer Mail an redaktion.riedlingen@schwaebische.de mit dem Betreff „Oldie-Night.“ In der E-Mail bitte Name und Telefonnummer angeben. Die Teilnahme ist möglich bis einschließlich Donnerstag, 15. November, 12 Uhr.