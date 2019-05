Christophorus ist überall dabei

Viele Fahrzeuge waren von Eltern und Kindern am Sonntag um den Altar herum aufgestellt worden, um hierfür von Gemeindediakon Klaus-Jürgen Kauß nach dem Gottesdienst den Christophorus-Segen zu erhalten: Fahrräder, Traktoren, Dreiräder und sogar Kinderwagen. Auch außerhalb der Kirche warteten etliche große Fahrzeuge auf den kirchlichen Segen.

Wie der Diakon in der Predigt erklärte, gilt der Heilige seit jeher als Schutzpatron für alle Menschen, die zu Lande, im Wasser oder in der Luft unterwegs sind. Der Legende nach führte er einst als „Offerus“ so wie ein Fährmann Reisende durch die tiefe Furt eines Flusses, was auch immer wieder in Abbildungen mit einem Kind auf seiner Schulter dargestellt wird. Als hierbei einmal ein Kind auf seiner Schulter immer schwerer wurde, so dass er in der Mitte des Stromes Mühe hatte, es bis an das andere Ufer zu tragen, sagte ihm das Kind, dass es Jesus, der Heiland sei und selbst die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern trage. Und dafür, dass er nun den Jesus an das andere Ufer getragen hatte, sollte er fortan Christophorus heißen.

Alle Kinder, deren Fahrzeuge in der Friedinger Kirche gesegnet wurden, erhielten ein kleines Büchlein mit der Christophorus-Legende und außerdem – wie die Erwachsenen – eine Plakette mit dem Schutzpatron zur Befestigung auf den Fahrzeugen – seien sie klein oder groß.