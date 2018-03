Buntes Programm begeistert das Publikum

Trotz Eis- und Schneeglätte auf den Straßen ist der Bürgerball im Gemeindesaal Friedingen bestens besucht gewesen. Mit dem alljährlichen Motto „Narra dont au ebbes“ wurde von den örtlichen Vereinen ein fast dreistündiges Programm geboten.

Zwei hübsche Vertreterinnen der veranstalteten Vereine trauten sich zu Beginn des närrischen Programms nicht zu sagen, dass die bisherige Moderatorin Sybille in diesem Jahr wegen Mutterschaft nicht durch den Ball führen kann. Wortlos aber mit schriftlichen Plakaten, die sie nacheinander aufhängten, versuchten sie dies zu erklären. Den dort aufgeführten Begründungen konnte man leicht folgen. Es war auch zu lesen, dass sie nach intensiver Suche „Matze“ gefunden hätten, der für Sybille eingesprungen sei und erstmals durchs Programm führe.

Vielfältig war das Programm, das zügig geboten wurde. Zu passender, flotter Musik öffneten und schlossen sich die Deckel von drei Mülleimern aus denen Jugendliche im Rhythmus der Musik ihre Köpfe herausstreckten und nachschauten, ob sie noch im Takt sind. Bei einem weiteren Stück der Jugendlichen berichteten zwei über ihre Erfahrungen zu persönlichen Angaben, die im Internet gemacht werden.

Sportlich ausgestaltet war der Auftritt der jungen Damen. Dass die Friedinger Mireille Mathieu engagieren, um dort beim Ball ihre Lieder zu singen, hätte niemand geglaubt. Begleitet wurde die Sängerin von den Friedinger „Pfannenklopfern“, die sich Bratpfannen um den Hals gehängt hätten. Das Publikum war begeistert, eine Zugabe nötig.

Wie bei der Fernsehsendung „Herzblatt“ wurde Ortsvorsteher Alwin Weiß ausgewählt, um Fragen an drei Frauen zu stellen, die er hinter einer Trennwand nur hören, aber nicht sehen konnte. Aufgrund deren Antworten musste er sich für eine entscheiden. Oh Schreck, seine Wahl war dann nicht die beste, da er sich für die älteste und stark gebückte Dame entschieden hatte.

Legendäre Sänger

Eine nicht auf den Mund gefallene Bäuerin der Schwäbischen Alb versetzte einen Beamten beim Landratsamt in äußerste Rage und hob die Stimmung im Saal erneut an. Die schon legendären „Friedinger Sänger“ berichteten über eine bedeutende Küchenmaschine, die Frauenherzen begeistert und trotz hohem Preis in mancher Küche zu finden ist. Der Song von den „geschupften Nudeln“ war wieder ein Höhepunkt der Sangeskunst. Beim Dorfgeschehen konnte man sich auf den neuesten Stand über das Dorf bringen und hören, was die Friedinger so bewegt oder im Ort passiert war. Auch das medienberühmte Huhn Wolke mit seiner Friedinger Kleidung wurde angesprochen. Den Schluss gestaltete das Männerballett, in diesem Jahr als Blumensonnen verkleidet. Neu war, dass das Publikum erstmals aktiv am Programm zwischen den einzelnen Vorträgen mitwirken konnte. Es durften Witze erzählt werden, wobei einzelne schon „Bärte“ hatten, aber dennoch war es lustig.