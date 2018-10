Alle paar Jahre wird in Forstrevier Langenenslingen ein Waldtag veranstaltet. Georg Löffler von der Betriebstelle Riedlingen des Kreisforstamt Biberach und Förster Johannes Hainzl erklärten dem Gemeinderat und interessierten Bürgern den Wald. Das Interesse war groß, insgesamt 38 Personen erlebten über vier bunte Lehrstunden.

Mit 1034 Hektar Holzbodenfläche ist die Gemeinde Langenenslingen einer der großen Waldbesitzer in der Region. Jährlich werden daraus rund 10 000 Festmeter Holz genutzt, entsprechend den unterschiedlichen Bodenverhältnissen sind auch die Bestandsverhältnisse sehr vielfältig. Nach den extremen klimatischen Bedingungen besonders in diesem Jahr wurde dabei auch der Waldumbau bei Klimaveränderungen diskutiert. „Unser Wald ist ein Wirtschaftswald“, erklärte in der Begrüßung Bürgermeister Andreas Schneider und wünschte sich „auch weiterhin ordentliche Erträge aus dem Gemeindewald“.

Bei der ersten Station in der Abteilung Sauloch wurde in einem 90-jährigen Buchenbestand die aktuelle waldbauliche Behandlung besprochen. Dieser Waldteil liegt in einem FFH-Schutzgebiet und ist Buchen-Lebensraumtyp; hier gilt grundsätzlich ein „Verschlechterungsverbot“. Das Kronendach ist sehr dicht geschlossen, die Baumdurchmesser sind noch sehr bescheiden, die Bestandsqualität ist ordentlich.

Im Jahrzehnt sind zwei Eingriffe als Durchforstung vorgesehen. Damit soll der Zuwachs auf die qualitativ guten Bäume gelenkt werden. Die Nutzung erfolgt durch die drei im Gemeindewald beschäftigten Forstwirte. Es wird angestrebt, bis in rund 50 Jahren gesunde und starke Bäume in ordentlicher Qualität zu bekommen.

In einem labilen, rund 120-jährigen Fichten-Bestand wurden die seit 23 Jahren laufenden Bemühungen zur Bodenverbesserung erläutert. Es wurde Ahornsamen gesät, Buchen im Wege des Vorbaus gepflanzt und Fichten gezielt genutzt. Die Lichtholzart Bergahorn hatte Schwierigkeiten mit den Lichtverhältnissen und erbrachte nicht die gewünschten Qualitäten, die Buchenvorbauten sind ordentlich gelungen. Die verbliebenen Fichten-Altholzbäume müssen nun sehr umsichtig und gezielt nach und nach entnommen werden. Es besteht Hoffnung, dass ein stabiler Bestand in einem befriedigenden Mischungsverhältnis entsteht.

Bei der Pflanzenhütte wurde in einem 125-jährigen eindrucksvollen Fichtenbestand mit Buchennaturverjüngung die weitere waldbauliche Behandlung dieses Typs vorgezeigt. Gemäß Standortskarte ist hier ein frischer bis mäßig frischer Moränenlehm auf Kalkunterlage ausgewiesen. Die Baumarteneignungskarte empfiehlt hier: Übernahme der Buche, Fichte, Douglasie und Bergahorn (als Pflanzung).

Dort, wo nur einzelne Buchenpflanzen vorkommen, werden die über 40 Meter hohen starken Fichten saumweise geräumt. Die Fläche wird dann mit Fichte ausgepflanzt, Douglasien werden beigemischt, brauchbare Buchen-Gruppen mit übernommen. In dem buchenreichen zweiten Teil mit flächenhafter Buchen-Naturverjüngung wird die Buche als derzeit klimastabilste Baumart einen hohen Anteil erhalten. Vorhandene und entstehende Löcher werden mit Fichte und Douglasie ausgepflanzt.

Die Weißtanne und die Eiche werden als Alternative zur Klimaveränderung oft genannt. Beide sind tiefe Wurzler – aber stark verbissgefährdet durch Rehwild. Damit eine Chance für gelungene Kulturen besteht, müssen Vereinbarungen mit den örtlichen Jägern getroffen werden.

Für den professionellen Einsatz der Forstwirte gehören eine Schutzausrüstung, Werkzeuge und als Arbeitshilfe ein moderner Forstschlepper. Als wichtiges Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung und als Sicherheitsgewinn steht eine Kommunikations- und Notrufeinrichtung zur Verfügung. Die Ausrüstung wurde von den Forstwirten Willi Biener, Matthias Fichtl und Thomas Betz vorgestellt. In einer Demonstration wurde eine knapp fünf Festmeter starke Fichte fachgerecht gefällt. Nachfolgend wurden die einzelnen Arbeitsschritte noch einmal vorgeführt, die Wichtigkeit der richtigen Sortierung gezeigt und Hilfsmittel präsentiert. Die Teilnehmer zeigten sich sehr beeindruckt sowohl von dem fachlichen Können der Forstwirte als auch den umfangreichen Anforderungen.

Über die Ergebnisse der Zwischenrevision der Forsteinrichtung und die vorgeschlagene Alt- und Totholzkonzeption im Gemeindewald wird in einem separaten Teil berichtet.