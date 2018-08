Zum Gartenfest der Trachtenkapelle Egefingen-Emerfeld sind wieder zahlreiche Besucher in die kleine Albgemeinde nach Egelfingen gekommen, um von den vielen Helfern des Vereins verwöhnt zu werden. Zwei Tage gab es Blasmusik bei Bilderbuchwetter am Sonntag. Das war der Rahmen für ein gelungenes Fest. Bei den unzähligen Festgästen waren die Sitzplätze unter dem Sonnenzelt und den Schirmen begehrt.

Wie von verschiedenen Wettervorhersagen angekündigt, lachte der strahlend blaue Himmel am Sonntag über dem gemütlichen Obstgarten neben der Festhalle. Dies war eine wahre Punktlandung für das Gartenfest im Schatten der Bäume. Bereits zum Frühschoppen füllten sich die Tische rasch mit Besuchern, die per Rad, zu Fuß, dem Roller oder mit dem Auto oft von weit her und aus der ganzen Region kamen.

Die erste Musikkapelle aus Randegg, in der Nähe von Stein am Rhein, war schon früh morgens ins unbekannte Egelfingen aufgebrochen und bot ein zünftiges Frühschoppenkonzert. Über Mittag war das Festgelände nahezu belegt und die vielen freiwilligen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten. Vorstandsmitglied Maik Schweizer, der für den Festbetrieb verantwortlich zeichnet, bemerkte ganz trocken: „So langsam stoßen wir an unsere Grenzen, was die Organisation und den Arbeitseinsatz anbelangt. Mehr können wir einfach nicht mehr stemmen, das ganze Dorf hilft bereits mit.“ Trotzdem sah man überall freundliche Gesichter bei der Arbeit – an der Theke, in der nahen Küche oder bei den Kleinsten, die im „Milchwägele“ das Geschirr und die Gläser einsammelten.

Besucher strömen in Scharen

Zu Kaffee und Kuchen spielte die Musikkapelle aus Altheim-Frickingen. Ein gelungener Mix an traditionellen, aber auch modernen Stücken kam bei den Besuchern sehr gut an. Zum Höhepunkt des Tages, dem Open Air von Frank Metzger und seinen Jungen Böhmischen, strömten die Besucher in Scharen, um Blasmusik der Spitzenklasse zu hören.

Ein Besucher kam aus Weißenhorn bei Neu-Ulm, um die Jungen Böhmischen live zu erleben und Frank Metzger kennenzulernen. Er erzählte: „Ich habe bisher alle CD und habe online in der Schwäbischen Zeitung von diesem Auftritt gelesen, da fahre ich jetzt hin.“ Er und auch die anderen Besucher kamen dann auch auf ihre Kosten.

Bis in die Nacht hinein hörte man tolle Blasmusik, wohlklingende Gesangstitel von Daniela Merz und Frank Metzger vorgetragen, und gelungene Solovorträge der verschiedenen Register. Ein Alphornsolo von Rolf Patowski begeisterte besonders.

Am Montag gingen dann bange Blicke gen Himmel, hält das Wetter? Zufrieden stellte Claus Fritz bei seiner Ansage der Musikstücke fest, „Wir haben die Wolken nach Inneringen rüber geblasen. Dort kann man heute gerne etwas Regen gebrauchen.“ Bei Kaffee und Kuchen und der Spielstraße für Kinder nahm das Fest wieder Fahrt auf. Auch die Hüpfburg war von den Kindern nahezu dauernd belegt und ein ganzes Heer „junger Musiker mit ihren Tröten“ zeigte, dass es um den Nachwuchs in der Kapelle recht gut bestellt ist.

Ein paar kleinere Regengüsse taten dem Festverlauf keinen Abbruch. Als die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld zum Feierabendhock aufspielte, hatte es wieder aufgehellt und der Abend konnte im Freien abgehalten werden. Musikalisch waren die Oberstetter Dorfmusikanten zu hören, die ein breit gefächertes Repertoire anboten. Nebenher konnte man sich noch gut unterhalten und den Abend unter Freunden und ausklingen lassen. So auch Roswitha und Sonja aus Sigmaringen, die nach über 30 Jahren mal wieder in Egelfingen waren und viele Verwandte treffen konnten.