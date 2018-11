Bis in die Nacht hinein gefeiert

Von Rock und Wein am Freitag, bis zum Marsch „Hoch Badner Land“ am Sonntagabend spannte sich das Weinfest der Trachtenkapelle Waldulm in der Pfarrberghalle in der Ortenau. Die Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld war mit dabei und eröffnete den Festsonntag mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik. Und da, salopp gesagt, die Hütte voll war, herrschte auch eine prächtige Stimmung und das 40. Weinfest in Folge erfreute die Besucher mit einem prima Musikprogramm.

Die Anfahrt ins „Badner Land“ nutzte die Trachtenkapelle gleichzeitig, um ihren zweitägigen Auslug zu gestalten. Ein erster Halt mit interessanter Führung in Freudenstadt und dem Aufstieg auf den Rathausturm mit Rundumblick in alle Richtungen, einem Frühschoppen in Baiersbronn, und einer tollen herbstlichen Fahrt durch die Wälder im Schwarzwald und die bunten Rebhänge bei Kappelrodeg, schloss man am Abend mit einer gemütlichen Weinprobe mit Winzervesper bei der Winzergenossenschaft Waldulm ab. Dann ging es wohlgelaunt zum Weinfest in die örtliche Halle, wo bis spät in die Nacht gefeiert wurde.

Bereits am Samstagabend war der Auftritt der Kapelle „Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ das große Musikerlebnis, die bereits zum zweiten Mal in Waldulm zu Gast waren Den Nachmittag hatte die Trachtenkapelle Waldulm selbst in traditioneller Manier unter dem Motto „Fröhliche Weinrunde“ gestaltet und vor dem großen Auftritt der Jungen Böhmischen gab der Musikverein Unterentersbach ein stimmungsvolles Unterhaltungskonzert.

Viktor Hodapp, Vorsitzender der Trachtenkapelle Waldulm, zog als Fazit: „Wir hatten drei tolle und erlebnisreiche Festtage, vielen Dank an alle, die dazu beitrugen. Mein besonderer Dank geht an die Musiker aus Oberschwaben und von der Schwäbischen Alb. Wir Waldulmer kommen gerne im nächsten Jahr zur Trachtenkapelle nach Egelfingen, um beim Gartenfest musikalisch mitzuwirken.“

In bester Laune und mit Weinpräsenten von der Winzergenossenschaft für unterwegs ausgestattet, wurde die Heimreise nach zwei erlebnisreichen Tagen angetreten.