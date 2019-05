Zu einem öffentlichen Turnfest unter dem Motto „Andelfingen turnt“ hat der zertifizierte Bewegungskindergarten in Kooperation mit dem Sportverein am Sonntag in die Turnhalle eingeladen. Hier begeisterte vor allem die vom Turnimobil des Turngaus Oberschwaben zur Verfügung gestellte Bewegungslandschaft mit Geräten wie das Kletter-Sechseck, Airtrack, Mini-Trampolin, Fluss-Steine und die Rollbrettbahn die Kinder, während die Eltern es sich draußen an der Sonne bei Kaffee und Kuchen gut gehen ließen.