Besucherrekord beim Gartenfest in Egelfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war wieder soweit: Das traditionelle und über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Egelfinger Gartenfest fand am Wochenende des 13. und 14. Augusts wieder statt. Gute Laune, stimmungsvolle und tolle Blasmusik sind ein Garant dafür, dass sich die zahlreichen Gäste dort wohlfühlen und über Jahre hinweg den Musikern die Treue halten.

Die Musiker/innen der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld waren topp motiviert und hatten zur Not auch einen Plan B, falls das Wetter schlechter werden sollte. Nach kurzer Diskussion wurde ein zweites, offenes Zelt aufgestellt. Das Vorstandsteam mit Matthias Metzger, Claus Fritz und Maik Schweizer freuten sich, dass nach Corona endlich wieder im Garten bei der Festhalle zwischen den Obstbäumen gefeiert werden konnte. Bei herrlichstem Sommerwetter füllten sich am Sonntagmorgen schnell die Plätze und der Frühschoppen mit dem MV Jungnau konnte beginnen. Der Mittagstisch wird immer beliebter und Maik Schweizer zog bereits positive Bilanz: Essen ausverkauft! Aber gleich danach begann der Run auf die leckeren selbst gebackenen Kuchen. Die Mittagsunterhaltung übernahmen die Musiker aus Erisdorf. War es früher beschwerlich, mit dem Rad auf die Alb zu kommen, war es ein tolles Bild, den „E-Bike-Parkplatz“ zu bestaunen. Von überall her kamen die Besucher und als dann Frank Metzger mit den Jungen Böhmischen den Takt angab, waren alle Plätze besetzt. Beste Blasmusik, Soli, Gesangstitel und die beliebte Böhmisch-Mährische Blasmusik ließ viele Herzen höher schlagen.

Am Montagmittag wurde weiter mit Kaffee und Kuchen gefeiert und zur Feierabend-Hockete spielte die eigene Trachtenkapelle gekonnt auf. Ein kurzes Gewitter konnte die gute Laune nicht verderben und so war man froh über die getroffene Zelt-Entscheidung. Auch am Montag war der Festplatz nahezu voll besetzt, als der MV Wilhelmskirch zu einem schwungvollen Blasmusikabend einlud. Ein bunt gemischtes Repertoire kam sehr gut an. Die Kinder nutzten gerne eine Hüpfburg, Kinderschminken und die Schießbude des Schützenvereins. Die Egelfinger freuten sich wieder über so viele Besucher mitten in der Ferienzeit. Die Vorstandschaft kam in einem kleinen Fazit zum Ergebnis: „So langsam stoßen wir mit den Kapazitäten an unsere Grenzen. Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen/Helfer aus dem ganzen Dorf und von Freunden der Kapelle, könnten wir dieses Fest nicht mehr stemmen“.