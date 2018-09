Die Bürger der Gemeinde Langenslingen müssen sich ab dem 1. Januar auf deutlich höhere Bestattungsgebühren einstellen. Fünf Jahre lang sind die Gebühren nicht angehoben worden. Dies wird nun nachgeholt und mit deutlichen Kostensteigerungen in den vergangenen fünf Jahren begründet. Die Steigerung beträgt je nach Bestattungsart zwischen 16 und 24 Prozent. Der Gemeinderat hatte einige Nachfragen, hat letztlich aber bei einer Enthaltung zugestimmt. Diese Gebühren bleiben mindestens drei Jahre stabil.

Auch der bisherige Vertrag mit dem Bestattungsdienst Fisel aus Riedlingen hatte eine dreijährige Preisstabilität enthalten, sagte Bürgermeister Andreas Schneider zu den Räten. Diese blieb sogar zwei Jahre länger erhalten, weil die letzte Steigerung der Bestattungsgebühren im Jahr 2014 erfolgt sei. Doch nun hat sich der Bestatter an die Gemeinde gewandt und mitgeteilt, dass er die Vergütungssätze anheben müsse. Dies wird insbesondere mit deutlich gestiegenen Lohnkosten, der Zunahme an Bestattungen am Freitag und Samstag, einem veränderten Verhalten der Auftraggeber sowie steigenden Prämien der Versicherungen begründet. Aufgrund der höheren Vergütungssätze wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert.

Schneider warb im Gemeinderat dafür, dass diesen neuen Sätzen zugestimmt wird. Doch es gab auch kritische Nachfragen. Gemeinderat Joachim Unger wollte wissen, ob der Bestatter seine Kosten so festlegen könne wie er wolle. Und er wollte wissen, ob „wir dann in drei Jahren eine weitere Erhöhung kriegen“. Auch Gemeinderat Lothar Miller haderte mit den Kosten. Das sei schon viel. Ob es denn ein Vergleich mit anderen Kommen gebe.

Doch der Bürgermeister verwies darauf, dass der Bestattungsdienst Fisel rund 60 Friedhöfe in der Region betreue. Da müsse man schon weit gehen, um einen Vergleich zu erhalten. „Wir sollten den Gebühren zustimmen. Wir sind zufrieden mit dem Bestatter“, betonte Schneider. Und sollte bereits in drei Jahren wieder eine Erhöhung angekündigt werden, könne man immer noch über eine neue Ausschreibung nachdenken. Aber den Erfolg schätzte er als „eher gering“ ein.