Der Kirchenchor Langenenslingen und die Chöre aus Billafingen, Emerfeld/Egelfingen und Wilflingen laden wieder zum besinnlichen Adventsingen ein. Das Konzert findet am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der St. Konrad Kirche in Langenenslingen statt. Adventszeit ist die Zeit der Besinnung, der Erwartung und Vorbereitung auf das große Fest der Geburt Christi. Diese Zeit sollten alle nutzen, sich zu besinnen, zur Ruhe zu kommen und die Gedanken schweifen zu lassen. Die Veranstalter des Adventssingen möchten ein abwechslungsreiches Konzert als Einzel- und auch als Gesamtchor mit geistlichen und weltlichen Adventsliedern gestalten. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Frank Boos. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen.