Berauscht und alkoholisiert unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Riedlingen hat am Sonntag gegen 5 Uhr in Langenenslingen einen Audi kontrolliert. Während der Fahrzeugkontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen Fahrers wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem halben Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam den Beamten zudem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei dem 22-jährigen Fahrer auf. Mehrere Tests bestätigten den Verdacht. Dem Mann wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.