Baumpflanzung für neue Mitte in Upflamör

Nach zweijähriger Bauzeit steht die Vollendung eines emotionalen Projekts in Upflamör kurz vor der Fertigstellung: Der Neubau der Feuerwehrgarage und die Sanierung des alten Rathauses zum Dorfgemeinschaftshaus in Upflamör. Die Begeisterung der Dorfgemeinschaft Upflamör hat angehalten und mit über 4500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurde ein bemerkenswerter Einsatz geleistet.

In einer kleinen Feierstunde wurde bei widrigem Wetter ein Baum in die Hofmitte gepflanzt. Rund 20 Helfer waren anwesend, als Bürgermeister Matthias Henne und Architekt Ralf Straub vom Architekturbüro Hartmaier und Partner aus Münsingen, einen Spitzahorn als Kugelbaum in schöner Gemeinschaft einpflanzten.

Schon an den Vortagen waren einige Kirschen, Eiben, Ziergehölze und Bodendecker gepflanzt worden. Für Matthias Henne war es ein ergreifender Moment; er sprach dankbar von dem bemerkenswerten Schwung, den die Dorfgemeinschaft aufgebracht hat, um das umfangreiche Projekt mit Leidenschaft und Herzblut zu stemmen. Viele Beratungen waren erforderlich, denn im Laufe der Bauzeit mussten zahlreiche Veränderungen vorgenommen werden. Doch nun erstrahlt die neue Ortsmitte Upflamörs in herrlichem Glanz.

Auch Ralf Straub sprach von einer sehr intensiven und heißen Zeit. „Die Dorfgemeinschaft Upflamör kann stolz auf ihren Einsatz und die gelungene Umsetzung sein und hat Geschichte geschrieben“, freute er sich. Er erinnerte an die vielen Diskussion mit dem Amt für Denkmalschutz. „Das alte Rathaus wurde stilgerecht saniert zum Dorfgemeinschaftshaus. Jetzt ist sogar der Amtsstubencharakter noch ablesbar.“ Dank der fleißigen Helfer wurde trotz vieler zusätzlicher Maßnahmen der Kostenrahmen eingehalten.

Dies war nur möglich, weil enorme Eigenleistungen mit dazu beigetragen haben. So wurde zum Beispiel das Florianstüble noch unterkellert, im Dachgeschoss zwei Räume als Archiv für die Kirche und eine Kleiderkammer für die Bergteufel eingebaut. Der große Gemeinschaftsraum hat mit seiner Ausstattung einen ganz besonderen Charakter erhalten und kann alle Ansprüche erfüllen.

Auch Markus Siefert, Gemeinderat in Upflamör, sprach herzlichen Dank aus für den Einsatz. Nach der gemeinsamen Pflanzaktion lud er die gesamte Mannschaft ein zum Wurstsalatvesper an der großen Tafel im Festraum. Da wurden dann auch gleich lustige Geschichten und Episoden aus der Bauzeit erzählt und viele Helfer hatten etwas dazu beizutragen. Die Freude an der allseits gelungenen Baumaßnahme war deutlich spürbar.

Nun geht es noch darum eine repräsentative Einweihung zu planen, bei der die ganze Bevölkerung teilnehmen kann.