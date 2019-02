Am Montag, 25. Februar, findet um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Langenenslingen eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Anfragen der Zuhörer, 2. Neufestlegung der Einheitssätze zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen, 3. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung), 4. Antrag des katholischen Verwaltungszentrums der Diözese Rottenburg-Stuttgart bezüglich des Kindergartens Wilflingen, Aufstockung des Personals und Beteiligung an den Verwaltungskosten; 5. Baugesuche: Erweiterung des bestehenden Kindergartens, Umnutzung und Anbau des Wohnteils zur Kindertagesstätte, weitere Baugesuche; 6. Vergaben, 6.1. Eigenkontrollverordnung, Kanalreinigung und TV-Inspektion im Ortsteil Dürrenwaldstetten, 6.2. Eigenkontrollverordnung, Innenrohrsanierung 2019 im Ortsteil Andelfingen; 7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse; 8. Verschiedenes, 9. Anfragen der Gemeinderäte.