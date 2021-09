Autofahrer kommt von Straße ab

Leichte Verletzungen hat sich ein 80-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstag zugezogen. Er war bei Wilflingen von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegegn 16 Uhr mit seinem Opel unterwegs von Hitzkofen in Richtung Wilflingen. Dabeu kam er von der Fahrbahn ab und rollte eine Böschung hinunter. Auf einem Acker blieb das Fahrzeug stehen. Der Senior trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro. Ein Abschlepper nahm den Auto mit. Die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Unfallursache.