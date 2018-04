Auto landet in der Hecke

Um die Mittagszeit des Ostermontags ist es auf der Landesstraße 275, in Pistre, zu einem Unfall gekommen. Ohne Fremdbeteiligung ist ein Auto von Gammertingen her von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun, durchfuhr einen Garten und landete schließlich in der Hecke. Laut Polizei war das Auto mit zwei Personen besetzt, eine davon verletzte sich bei dem Unfall leicht. Vor nicht einmal einem Jahr geschah an der gleichen Stelle ein ähnlicher Unfall. Auch damals pflügte ein Auto durch den Garten, streifte zusätzlich eine Hausmauer und hinterließ einige Beschädigungen.