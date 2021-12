Ausgelaufener Diesel verursacht Unfall

Auf der L275 zwischen Ittenhausen und Pistre hat am Sonntag eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Ford verloren. Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.45 Uhr. Auf einer Dieselspur kam die 22-jährige Frau ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Ford. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Honda einer 25-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 22-Jährige schwere, die 25-Jährige leichte Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden an den kaputten Autos schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro. Der Grund für den ausgelaufenen Kraftstoff war ein technischer Defekt an einem VW eines 47-Jährigen, der erst kurz vor dem Unfall auftrat. Der Fahrer hatte die breite Dieselspur kurz zuvor der Polizei gemeldet. Neben der Polizei und den Feuerwehren Langenenslingen und Ittenhausen waren die Rettungsdienste aus Riedlingen, Sigmaringen und Reutlingen vor Ort. Foto: Thomas Warnack