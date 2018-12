Gleich anfangs versprach „Adventure“ ein musikalisches Abenteuer, welches ursprünglich von dem Komponisten Markus Götz als Filmmusik konzipiert worden war. Unter der Leitung von Linda Haberbosch lieferte das Langenenslinger Orchester mit einem bewegenden Allegro einen dramatischen Einstieg in das facettenreiche Programm. Nicht weniger dramatisch schloss sich die symphonische Dichtung „Cassiopeia“ an, womit dem Publikum ein Monumentalwerk des Komponisten Carlos Marques vermittelt wurde. Erzählt wird der griechische Mythos der schönen, aber auch eitlen Cassiopeia, der Mutter der Andromeda und Gattin des Königs Kepheus, der sie an eine Klippe schmiedet, um die zürnenden Götter zu versöhnen.

Professionell und humorvoll moderiert von Klaus Polm folgte ein Ausflug in die moderne Fantasy-Filmgeschichte mit „Selections from Mary Poppins“ von Richard und Robert Sherman unter dem Arrangement von Ted Ricketts, das die Zuhörer direkt an den New Yorker Broadway entführte – ebenfalls hervorragend von der Langenenslinger Kapelle umgesetzt.

Musikalische Reise nach Afrika

In wiederum einen anderen Kontinent führte die musikalische Reise an diesem Abend mit „Africa“ (as performed by Toto), einer Komposition von David Paich und Jeff Porcaro, arrangiert von Wolfgang Wössner. Diese „Liebeserklärung an Afrika“, so Klaus Polm, „war nicht nur wochenlang ein Nummer-eins-Hit in den USA, sondern entwickelte sich später auch zum Welthit“. Besonders besticht in dieser Komposition die Grundstruktur der Einbindung von afrikanischen Schlaginstrumenten, die den Zuhörer in ein geheimnisvolles Land voller Weisheit und Widersprüche versetzt.

Nach der Ehrung von Dominik Brehm für sein zehnjähriges Amt als zweiter Vorstand des Fördervereins entließ das Orchester mit „The Washington Post“ (John Philip Sousa) das Publikum in die Pause, bevor sich der zweite Teil des Konzertes mit dem gemeinsamen Zusammenspiel mit ehemaligen Mitgliedern der Kapelle anschloss. Aber nicht nur ehemalige Mitglieder, sondern auch Familienmitglieder, Freunde und Bekannte der Langenenslinger Musiker überzeugten nach der Pause mit „Rock Explosion“, einer – wie der Name schon sagt – sehr temperamentvollen Komposition von Manfred Schneider (1953 – 2008), einem der erfolgreichsten Komponisten originaler Unterhaltungsmusik für Blasorchester.

Mit seinem typischem mitreißenden Rhythmus sind Schneiders Kompositionen nicht nur stark vom Big-Band-Sound geprägt, sondern weisen gleichzeitig auch sinfonische Elemente auf. Wiederum zum Film schuf das nun zahlreich auf der Bühne musizierende Ensemble einen Übergang mit „La Storia“ von Jacob de Haan, einem der meistgespielten Blasmusikkomponisten der Gegenwart. Normalerweise, so der Moderator Klaus Polm, werde ja Filmmusik zu einem bereits bestehenden Ablauf geschrieben, hier sei das Gegenteil der Fall: „Jeder darf sich denken, was er will!“

In die Welt des anspruchsvollen Schlagers ging die musikalische Zeitreise mit dem Medley „Udo Jürgens live“, welches das Publikum nicht nur zum Mitwippen und -Klatschen, sondern teilweise auch zum Mitsingen hinriss. Wer kennt sie auch nicht, die oftmals hinreißend optimistischen, aber auch sozialkritischen Hits des 2014 verstorbenen Entertainers, wie „Mit 66 Jahren“ oder „Aber bitte mit Sahne“. Nach diesem in der hervorragenden Akustik der Turn- und Festhalle gebotenen vielseitigen Repertoire gaben sich die Zuhörer erst mit einer Zugabe zufrieden, womit das Langenenslinger Orchester diesen Konzertabend mit einer zünftigen Marschmusik schwungvoll abrundete.