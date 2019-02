Fünf Jahre lang haben die 19 ehrenamtlichen Mitglieder des Langenenslinger Gemeinderats die Kommunalpolitik in der Gemeinde mitgestaltet. Für einige war es die erste Legislaturperiode und sie werden auch für eine weitere Amtszeit kandidieren. Andere hören aus beruflichen oder privaten Gründen auf. In Langenenslingen sind sowohl die „Bürgerliste“ als auch die „Neue Liste“ seit Wochen auf der Suche nach Kandidaten. Für alle Teilorte konnten zumindest für eine Liste Bewerber gefunden werden, außer für Andelfingen. Bisher hat sich dort niemand für eine Kandidatur bereit erklärt.

Am 26. Mai wird ein neuer Gemeinderat gewählt. In der Gemeinde Langenenslingen sind dabei 18 Gemeinderäte auf fünf Jahre zu wählen. Aufgrund der unechten Teilortswahl sind für Langenenslingen sieben, für Andelfingen drei, für Wilfingen zwei und für die restlichen Teilorte ein Bewerber zu wählen. Für Langenenslingen dürfen sieben Bewerber, für Andelfingen vier, für Wilflingen drei und für alle anderen Orte zwei Bewerber auf dem Wahlvorschlag stehen.

„Wir versuchen aus allen Teilgemeinden jemanden zu finden. Aber das ist nicht einfach“, beschreibt Volker Diekmann von der „Neuen Liste“ die derzeitige Suche nach Kandidaten. Diekmann selbst und die bisherigen Gemeinderäte Thomas Traub, Manfred Kornwachs und René Rexin wollen wieder kandidieren. Weitere Kandidaten seien im Gespräch, mancher müsse es sich noch überlegen, so Diekmann. Elf mögliche Kandidaten hätten sich bei der vergangenen Versammlung herauskristallisiert. Vor zehn Jahren ist die „Neue Liste“ gegründet worden, „um dem Bürger überhaupt die Möglichkeit der Wahl zu geben“, sagt der Langenenslinger. In den teilorten jemanden zu finden, sei schwer. Besonders in Andelfingen zeichne sich ab, dass es keine Kandidaten gebe. Der Andelfinger Ralf Rieger, der bisher für die „Neue Liste“ im Gemeinderat ist, hat entschieden, sich nicht mehr aufstellen zu lassen. Allerdings ist er zuversichtlich, dass sich bis zur Nominierungsversammlung am 21. März noch Kandidaten für Andelfingen finden.

Auch die „Bürgerliste“ ist auf Suche nach Bewerbern, denn vier der bisherigen Gemeinderäte hören aus beruflichen oder privaten Gründen auf. Rosemarie Schneider (Andelfingen) und Wolfgang Fuchsloch (Friedingen) gehören beide 20 Jahre lang dem Gremium an. Auch Lothar Buck (Andelfingen) und Markus Knupfer (Emerfeld/Warmtal) werden nicht mehr kandidieren.

Mehr Frauen erwünscht

Für die Teilorte Emerfeld und Friedingen gebe es Kandidaten. Aber für Andelfingen habe auch er noch niemanden gefunden, sagt Christof Fisel. Für den Hauptort Langenenslingen treten die vier bisherigen Gemeinderäte wieder an und auch Caroline Ludwig will Gemeinderätin werden. Auf der „Bürgerliste“ sind noch zwei Plätze frei, falls sich weitere Kandidaten finden sollten. Fisel hätte es gerne gesehen, wenn sich noch mehr Frauen oder auch junge Menschen für das Amt des Gemeinderats interessieren würden. Die Kommunalpolitik gebe den Bürgern die Möglichkeit der Mitgestaltung. Man könne aktiv etwas für die Gemeinde tun, so Fisel. Der Zeitaufwand für das Amt sei überschaubar. In der Regel sei einmal im Monat Sitzung, dazu kämen ein paar Sondersitzungen und ein paar Termine, an denen man als Gemeinderat teilnehmen sollte. Allerdings halten Zeitmangel, andere Ehrenämter oder berufliche Verpflichtungen viele davon ab.

Bis 28. März können Listen für die Gemeinderatswahl im Mai eingereicht werden, sagt Bernd Schwarzendorfer vom Landratsamt Biberach. Sollte sich bis dahin für den Teilort Andelfingen tatsächlich kein Bewerber finden, bleiben die Sitze frei und unbesetzt. Das sei das Wesen der unechten Teilortswahl, so Schwarzendorfer. Das bestätigt auch die Wahlreferentin des Gemeindetags, Irmtraud Bock. Wenn niemand für den Teilort aufgestellt sei, könne man auch niemanden wählen.