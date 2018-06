Das Musical vom Löwen und der Maus in der Festhalle und sieben ganz unterschiedliche Stationen auf dem weiten Gelände um das Schulhaus bildeten die Eckpunkte des Schulfestes 2018 der Grundschule Langenenslingen. Lehrerschaft und Elternbeirat sorgten für das ungezwungene Miteinander der Schulgemeinschaft.

Carmen Rieger als Leiterin des Schulchores der Grundschule Langenenslingen hat die Fabel vom Löwen und der Maus passend für ihre singende und musizierende Schar aufbereitet. Eine kleine Maus wird von einem mächtigen Löwen gefangen. Dieser jedoch kommt in arge Bedrängnis, weil er von den Jägern mit einem Netz in eine Falle gelockt wird. Der Mäuserich hingegen hatte dem Löwen versprochen, auch ihm zu helfen, wenn er in Not ist. So nagten die Mäuse das Netz durch und verhalfen dem Löwen zu seiner wiedergewonnenen Freiheit.

Zu dieser Geschichte hat Carmen Rieger verschiedene Lieder in Text und Melodie sich ausgedacht. Ihr Schulchor mit zehn singfreudigen Solisten und der Orff-AG und ihren Instrumenten boten damit den vielen Zuhörern in der Festhalle einen beschwingten Auftakt zum diesjährigen Schulfest.

Bei herrlichem Wetter galt es für die Schüler dann, sich an sieben ganz verschiedenen Stationen zu bewähren. Zur Affenschaukel gehörte das Pendelkegeln, beim Segelfliegen galt es, mit Papierfliegern ein Ziel zu treffen. An anderen Stationen waren die Frisbee-Scheiben im Einsatz, Sackhüpfen und Reifenwerfen durfte nicht fehlen, spannend war der „Hinunter-Wurf“ und allerlei andere Hindernisse galt es zu überwinden. Auf einer Laufkarte wurde an jeder Station die erfolgreiche Teilnahme farblich vermerkt, denn das gesamte Schulfest hatte das Lehrerkollegium mit Rektor Matthias Zieger unter den Leitgedanken „Dschungel 218“ gestellt.

Viele Besucher, unter ihnen auch Bürgermeister Andreas Schneider, nutzten danach die Möglichkeit, sich mit den Angeboten von Kuchen und Getränken des Elternbeirats rund ums Schulhaus einen ungezwungenen Nachmittag mit vielen Gesprächsmöglichkeiten zu gönnen.