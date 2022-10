Anna-Maria Locher auf dem Treppchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Großes Finale. In Pforzheim wird unter den Nachwuchsreitern die Landesjugendcup 2022-Schärpe vergeben. Doch nicht jeder hat das Privileg im Finale reiten zu dürfen. Einige Qualifikationsprüfungen müssen die Reiter vorab absolvieren, um dort bestmöglich viele Punkte durch gute Wertnoten und Platzierungen zu holen. Auch Anna-Maria Locher und ihr Golden Prince WE vom RSG Birkeschbach-Ittenhausen haben sich dieser großen Aufgabe gestellt. Die beiden haben es geschafft und wurden ins Finale nach Pforzheim eingeladen, um dort um die Schärpe zu reiten.

Drei Wochen vor dem großen Finale die schlechte Nachricht: „Golden Prince WE läuft nicht ganz klar!“ Anna-Maria hat ihren Traum schon an sich vorbeiziehen sehen. Doch das Schicksal meinte es gut mit den beiden und Golden Prince WE lief zwei Wochen vor dem Finale wieder sauber und die zwei konnten anfangen zu trainieren. Anna-Maria Locher und Golden Prince WE bewiesen ihr Können mit 17 weiteren Paaren in Pforzheim und holten sich mit einer Hammer Note von 8,2 bei den Ponyreitern U14 den dritten Platz, landeten somit auf dem Treppchen.

Die RSG Birkeschbach-Ittenhausen gratuliert Anna-Maria Locher auf Golden Prince WE zu dieser tollen Leistung.