Die Krabbelgruppe Langenenslingen nimmt ab sofort Anmeldungen für ihren Kinderkleiderbasar im September entgegen. Verkäufer können sich an Sandra Kolb unter der Telefonnummer 07376/9635515 wenden, um dort ihre Verkaufsnummer zu erhalten. Nicht angenommen werden Fasnetskostüme, Unterwäsche und Plüschtiere. Der Basar findet am Samstag, 8. September, von 9 bis 10.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle Langenenslingen statt. Angeboten werden sollen gut erhaltene Herbst- und Winterkleidung bis Größe 176, Autositze, evetuell Fahrräder/Laufräder, Spielzeuge und ähnliches.