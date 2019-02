Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider kandidiert für den Kreistag. Er lässt sich als unabhängiger Kandidat auf der CDU-Liste aufstellen.

Bereits beim Jahresabschluss kurz vor Weihnachten hat Bürgermeister Andreas Schneider in der öffentlichen Gemeinderatssitzung Kund getan, dass er für den Kreistag kandidieren wird. In der ersten Sitzung des neuen Jahres konnte er sich aus diesem Grund auch nicht als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai zur Verfügung stellen. Die Kandidatur schließt ein Mitwirken im Gemeindewahlausschuss aus, denn bei der Wahl der Kreisräte leitet der Ausschuss die Wahl in der Kommune und wirkt bei der Feststellung des Wahlergebnisses mit. „Ich damit immer offen umgegangen, dass ich für den Kreistag kandidieren werden“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider.

Er tritt als parteiloser Bewerber auf der Liste der CDU an. Parteilos deshalb, weil er schon bei seiner Kandidatur zum Bürgermeister seiner Gemeinde Langenenslingen gesagt habe, dass er unabhängig von einer Partei antrete. Allerdings verhehlt er nicht, dass er eher die konservativen Werte vertrete und von daher der CDU am nächsten sei.

Die CDU sei schon sehr früh an ihn herangetreten, sagt Schneider. Bereits vor einem Jahr wurde Schneider angefragt, ob er sich für ein Mandat zur Verfügung stelle. Für das alltägliche politische Geschäft sei man als Kreisrat näher an den Themen dran. Außerdem sei es gut, wenn der westliche Landkreis im Gremium vertreten sei, sagt der Langenenslinger Bürgermeister.

Die CDU im Biberacher Kreistag stellt derzeit mit 25 Mitgliedern (42,2 Prozent) die größte Fraktion im Kreistag.