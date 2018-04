In der Cyriakuskirche in Andelfingen haben am vergangenen Sonntag sieben Kinder das Heilige Sakrament der Erstkommunion empfangen. Das Thema des Gottesdienstes mit Pfarrer Klaus Sanke war „Fisch“, das Geheimzeichen der Christen zu Zeiten der Verfolgung. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Organisten Elmar Springer und der Musikgruppe Symbolum.