Leichte Verletzungen erlitt ein Biker am Montag bei einem Unfall bei Langenenslingen.Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seiner Suzuki einen Verbindungsweg von Wilfingen in Richtung Billafingen. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Ein 21-Jähriger kam mit seinem Mercedes entgegen. Er bremste noch stark ab, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt der Biker leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem Unfallverursacher. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist er auch los. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.