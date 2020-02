Unter dem Motto „Im Märchenwald“ eröffnete Zunftmeister Volker Diekmann den Fasnetsball der Langenenslinger Narren mit seinem ausgefallenen Showprogramm. Der Einzug wurde vom Fanfarenzug mit seinem Leiter Johannes Sauter imposant gestaltet. Das Programm zog sich durch die bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm, ließ Kinheitserinnerungen aufkommen und erzeugte viel Gelächter.

So tauschten Hexe (Klaus Polm) aus Hänsel und Gretel und Rotkäppchen (Theresa Sauter) Amüsantes aus der Gemeinde aus. Dem „tapferen Schneiderlein“ im Rathaus wünschten sie, dass er sich mehr um die anstehenden Belange einsetze. Das Langenenslinger Narrenlied durch die beiden als Rap in Schriftsprache und auf Schwäbisch heizte die schon gute Stimmung noch mehr an.

In gekonnt humoristisch, spritzig und unterhaltsamer Art führten die immer noch gut aussehenden alten Weiber (Kerstin Holderried und Bettina Sauter) mit Lebensweisheiten, Neuem vom Dorf und Hintersinnigem durch das Programm. Waldweiblein und Waldmännlein, die Langenenslinger Fastnachtsfiguren, wiegten sich mit ihren schönen grünen Kostümen zunächst eher gemütlich zur Musik, zeigten schöne Schrittkombinationen und eine stimmige Choreografie in ihrem Tanz, der sich im Rhythmus und im Tempo immer mehr steigerte.

Wer weiß schon die Wahrheit über die sieben Zwerge? Anders als im Originalmärchen wollte nämlich jeder mit seinen Vorzügen das Herz von Schneewittchen erobern, wobei sie auch nicht zurückschreckten, offen sichtbare und ganz direkte Angebote zu machen. Alle sieben mussten am Ende in die Röhre schauen, denn zum Erstaunen aller gewann ein zufällig vorbeikommender Jogger ihr Herz und somit ihre Liebe.

Wie bei Loriot führte und beendete ein Erzähler in die Welt von Hänsel und Gretel ein, die so manches aus der Gemeinde zu erzählen wussten. Als besonders neugierig erwies sich dabei die alte Hexe. Ein überflutetes Haus und das in Langenenslingen bei nur zwei Bächen, dem Alkohol sehr zugesprochene junge Männer, die nicht bemerkten, mit nur einem Schuh nach Hause gekommen zu sein oder gar mit dem Sanka abgeholt werden mussten, erzeugten ein großes Interesse mit riesigem Beifall. Auch bekamen die benachbarten Andelfinger immer wieder verdient oder auch nicht entsprechende Seitenhiebe ab.

Der Höhepunkt der Show war das weibliche Vokalquartett, welches mit einem Medley und dem einleitenden Oldie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ vom gegenseitigen Kennenlernen und Verliebtsein in jungen Jahren bis zum tristen, monotonen Alltag nach vielen Ehejahren auf verschiendenste populäre Melodien die Stimmung im Saal zum Kochen brachte. Hat ein besonders sportliches Auto ein Mädchen früher dahinschmelzen lassen und der Autobesitzer war somit der Auserwählte, so fragten sie sich, was davon heute noch übrig geblieben sei. Dabei kam bei allen vieren die Einsicht, dass wenn sie einen anderen gewählt hätten, dieser auch nicht besser als die ihrige sei.Fazit: Die Liebe ist ein seltsames Spiel! Hervorrragend mit kräftigen Stimmen einfühlsam und auffordernd gesungen und performed, am Klavier von Linda Haberbosch souverän begleitet.

Die Wirkung von Hefe ist wohl jedem bekannt und der gespielte Sketsch zeigte wieder einmal mehr, dass wenn man in die Jahre gekommen, etwas fülliger dasteht, egal ob bei Frau oder Mann und die besagte Hefe das ihrige dazu getan hat.

Stylisch, akrobatisch, schmissig und mit einer ausgefallenen Choreografie präsentierten sich die Tänzerinnen vom Hexentanz mit tollen, halbgruseligen Kostümen zum krönenden Abschluss. Das ganze Programm stellte eine wunderbare Parodie auf die Märchenwelt dar. Und es bleibt wohl für immer der Satz: Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.

In einem großen Finale dankte der Zunftmeister allen Akteuren und wurde sentimental, als sich Klaus Polm als langjähriger Vorstand und Aktiver endgültig von der Bühne mit bewegenden Worten verabschiedete. Das Publikum belohnte seine langjährigen Verdienste im Narrenverein mit stehenden und lang anhaltenden Ovationen, bevor die FB Music Band, die zahlreiche Beiträge im Ablauf spontan und gekonnt musikalisch begleitete, zum Tanzen aufforderte.