Ulrike Moser, stellvertretende Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands Biberach-Sigmaringen, plaudert als Pfarrhaushälterin Agnes über die Dorfgeschichte „Ostrach anno 1822“. Die Landfrauen vom Sprengel Alb und das Soziale Bildungswerk laden zu der Veranstaltung am Mittwoch, 2.Oktober, ein.

Sie hat sich diese Figur ausgesucht, um unter dem Titel „Dorfgeplauder“ einen schönen Rundgang durch Ostrach zu machen und viele Geschichten aus der Zeit zu erzählen.

Wir schreiben das Jahr 1822. Bewegte, sogar schreckliche Zeiten liegen hinter den Bewohnern des Ostrachtals – kriegerische Auseinandersetzungen, eine Schlacht, mehrfacher Wechsel der Landesherrschaft, Hungerjahre, Räuberbanden. Von allem weiß die Ostracher Pfarrhauserin Agnes zu berichten, denn sie hat vieles erlebt in ihrer Kindheit und in den fast 30 Jahren, die sie in den Diensten des Pfarrhauses steht.