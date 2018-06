Im Rahmen der Sonntagsgottesdienste am 1. Advent werden in allen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Langenenslingen Adventskränze gesegnet.

Darauf weist das Pfarrbüro in Langenenslingen hin. Das zunehmende Licht der Adventskranzkerzen weise auf Weihnachten hin, an dem die Lichtgestalt Jesus als Mensch geboren wird, heißt es in der Mitteilung der Seelsorgeeinheit.