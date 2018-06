20 Tonnen verseuchtes Erdreich mussten entsorgt werden

Erst gegen 21.30 Uhr ist am Dienstag die L 275 zwischen Ittenhausen und Pistre wieder freigegeben worden. Dort war gegen 9.30 Uhr der Fahrer eines Lastwagens verunglückt. Grund für die ganztägige Vollsperrung waren die aufwendigen Bergungsarbeiten. Unter anderem mussten 20 Tonnen mit Diesel verunreingiges Erdreich ausgehoben werden. Der 61-jährige Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Während der Schaden am Fahrzeug auf etwa 60 000 Euro geschätzt wird, kann die Schadenshöhe an der Ladung noch nicht beziffert werden. Dabei handelt es sich um eine Fräsmaschine im Wert von rund 750 000 Euro.

Die Feuerwehren aus Langenenslingen, Ittenhausen und Riedlingen hatten alle Hände voll zu tun. An die 40 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort. Vor allem musste zunächst ein weiteres Auslaufen des Dieselkraftstoffs verhindert werden. 600 Liter Diesel aus dem 700 Liter fassenden Tank wurden in einen Ersatzbehälter umgepumpt. Mit einem Tieflader rückte auch die Riedlinger Firma Gairing an. Nachdem der Auflieger des umgestürzten Sattelzugs gelöst war, konnte der Motorwagen mit einem Kranwagen und einer Seilwinde aufgestellt werden, berichtet Maximilian Gairing. Der Auflieger wurde auf die gleiche Weise aufgerichtet, nachdem er von der Ladung gelöst worden war. Während die Zugmaschine von dem Riedlinger Autohaus abtransportiert wurde, musste für den Auflieger ein weiteres Spezialfahrzeug angefordert werden. Schwierig gestaltete sich auch die Bergung der Ladung, einer über 15 Tonnen schweren Fräsmaschine. Der Hersteller aus Gosheim hatte einen Mitarbeiter zur Unfallstelle entsandt. Auch die Ladung wurde von der Firma Gairing abtransportiert. „Ein volles Programm“ sei es gewesen am Dienstag, zumal sich am Abend auch noch ein Unfall bei Bad Buchau ereignete, sagt Maximilian Gairing: „Das war irre, wir haben geschafft bis 22 Uhr.“

Da wohl an die 100 Liter Diesel ausgelaufen waren, mussten rund 20 Tonnen Erdreich ausgegraben und entsorgt werden, war von der Feuerwehr zu erfahren. Danach wurde die Grube mit Kies aufgefüllt und später mit Humus abgedeckt. Mit dem Abkehren der Straße endete der Einsatz auch für die letzten verbliebenen Einsatzkräfte der Feuerwehr – darunter auch Thomas Reiser von der Ittenhauser Abteilungswehr:. „Das war schon eine aufwendige und langwierige Angelegenheit“, fasst er den Tag zusammen.

Das Straßenbauamt hat nach Aufhebung der Sperre ein befristetes Tempolimit eingerichtet. Besonders für Motorradfahrer besteht erhöhte Gefahr durch die Ölspur.

