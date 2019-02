Zu einer nicht alltäglichen Veranstaltung im Langenenslinger Rathaus waren die Angestellten der Gemeinde eingeladen. Am Dienstagnachmittag wurden Willi Biener, Ulrich Fischer und Karl-Emil Sauter in den Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam bringen es die drei auf über 100 Jahre Dienst in der Gemeinde.

Bürgermeister Andreas Schneider bezeichnete den Abschied als bisher einzigartig. An einem Termin drei verdiente Mitarbeiter zu verabschieden, die so viele Jahre bei der Gemeinde gearbeitet haben, erlebt man nicht alle Tage. Die drei Herren hätten während dieser Zeit die Gemeinde in ihren Bereichen mitgeprägt und Entscheidungen mitgetragen. Und so schwinge an diesem Tag auch ein bisschen Wehmut mit. „Denn man nimmt nur ungern Abschied von Liebgewonnenem“, so der Bürgermeister.

Sicher sei der Ruhestand für die drei auch eine gewisse Umstellung. Manche „Frisch-Rentner“ seien oft überfordert mit der vielen Freizeit. Aber so wie er die drei kenne, dürfte das bei ihnen nicht der Fall sein. „Wir werden Sie vermissen, Sie waren ein verlässlicher und fester Bestandteil und eine kontinuierliche Stütze“, sagte Schneider. Alle drei haben einen Großteil ihrer Arbeit im Wald verbracht. Auch bei großen Aufgaben und Veränderungen hätten sie nie lamentiert, sondern die Herausforderungen angepackt.

Sehr ähnliche Laufbahnen haben Willi Biener und Ulrich Fischer. Beide habe im Oktober 1985 bei der Gemeinde angefangen und die Ausbildung zum Forstwirt durchlaufen. Bis 2006 waren sie zusätzlich bei der Holzgerechtigkeit Dürrenwaldstetten tätig. In all den Jahren wurden Lehrgänge zur Fortbildung besucht und wenn Not am Gerät war,wurden die eigenen Maschinen eingesetzt. „Sie haben unseren Gemeindewald betreut als wäre es ihr eigener“, sagte Schneider, dankte für den unermüdlichen Einsatz und überreichte den beiden Herren Präsente.

Zur Verabschiedung von Karl-Emil Sauter waren neben den Kollegen aus der Gemeinde auch die Kindergartenkinder zu Gast. Sie haben zu „ihrem Karl-Emil“ einen besondere Beziehung, denn wenn der Hausmeister im Kindergarten war, gab es immer etwas zu gucken. Sauter hatte seinen Dienst im August 1984 angetreten. Damals machte er unter fünf Bewerbern das Rennen. Sein Aufgabenbereich sei klar umrissen gewesen, erzählte Schneider. „40 Stunden im Wald, Winterdienst ab 3 Uhr morgens, Totengräbertätigkeit, auch am Wochenende.“ Auch Sauter absolvierte 1988 die Ausbildung zum Forstwirt. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte er 2008 in den Bauhof und wurde dann Nachfolger von Hausmeister Miller. Auch hier hatte er ein vielseitiges Einsatzgebiet. „In zehn Jahren sind Sie insgesamt 140 000 Kilometer gefahren“, rechnete Schneider vor. Mit guten Wünschen und einem Präsent wurde auch er in den Ruhesand ab 1. März verabschiedet.

Durch das große Einsatzgebiet in der Gemeinde war Sauter auch bei den Kleinsten sehr beliebt und fast bekannter als der Bürgermeister. Die Kindergartenkinder ließen es sich nicht nehmen, persönlich Abschied zu nehmen. Mit ihren gereimten Sprüchen erfreuten sie die zukünftigen Rentner und Gäste und luden „ihren Karl-Emil“, sollte es ihm in der Rente langweilig werden, zum Besuch im Kindergarten ein.