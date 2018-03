Ostern im Museumsdorf

Das traditionelle Zuckerhasengießen ist eine der Attraktionen beim Osterprogramm am Sonntag und Montag, 1. und 2. April, im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach. An beiden Ostertagen gießt Konditormeister Markus Hammer aus Riedlingen nach alter Väter Sitte kochend heiße Zuckermasse in historische Formen. Zudem öffnet am Montag Margit Burrmeister ihre Schokoladenwerkstatt.

Für die kleinen Besucher ist an beiden Ostertagen zwischen 10 und 16 Uhr ein buntes Bastel- und Mitmachprogramm geboten. Osternester basteln (Sonntag) und Eierfärben (Montag) dürfen dabei nicht fehlen. Wer will, kann die Kollegen des Osterhasen besuchen: Flauschige Häschen und die neu geborenen Zicklein sind ein echter Hingucker. Gesucht werden darf ebenfalls, und wer alle Osternestchen gefunden hat, darf sich ein bunt gefärbtes Ei aussuchen.

Für die Großen gibt es traditionelles Kunsthandwerk zu bestaunen: Während Claudia Prock an beiden Tagen Frühlingsmotive auf Steine malt, bindet Heidrun Wehrstein am Ostermontag Blumenkränze und Daniela Brüchle präsentiert die Kunst der Occhi-Handarbeitstechnik. Für abwechslungsreiche Bewirtung ist gesorgt.