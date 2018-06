Neuer Besucherrekord in Kürnbach

Gelebtes Brauchtum, Kunsthandwerk und adventliche Köstlichkeiten: Zur „Oberschwäbischen Dorfweihnacht“ öffnete das Museumdorf Kürnbach dieses Jahr zum letzten Mal seine Türen. Mehr als 3500 Besucher kamen allein an diesem Wochenende in das Freilichtmuseum - eine Rekordzahl, die zum Saisonende auch die Jahresbilanz des Museums noch weiter nach oben schnellen ließ. Insgesamt besuchten dieses Jahr 57 107 Menschen Kürnbach. „Das Oberschwäbische Museumsdorf konnte damit die Rekordzahlen des Vorjahres mit 57 000 nicht nur halten, sondern sogar ganz leicht ausbauen“, sagt Landrat Dr. Heiko Schmid. „In Deutschland gibt es rund 6 300 Museen. Nur zehn Prozent haben mehr als 50 000 Besucher pro Jahr. Und zu diesen gehört unser Freilichtmuseum.“

Schmid sieht dadurch die Anstrengungen des Landkreises bestätigt: „Im Museumsdorf vermitteln wir kulturhistorische Inhalte auf unterhaltsame Weise - das kommt an.“ Zur Attraktivität trage nicht nur das Jahresprogramm bei, sondern auch die Modernisierung: „Die Besucher wissen zu schätzen, dass wir mit dem Multimediaguide und vielem mehr neue Wege der Vermittlung beschreiten.“

Langweilig wird es den Mitarbeitern im Museumsdorf aber auch in der Winterpause nicht: Die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. In Kürnbach öffnen sich die Häusertüren und Scheunentore wieder am 20. März 2016, und dann gleich mit einem Paukenschlag: Begleitet vom SWR wird das Oberschwäbische Museumsdorf die gemeinsame Saisoneröffnung aller sieben großen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg ausrichten – Thema des Tages: „Die Sechziger Jahre auf dem Land“.