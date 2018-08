Kinder erleben traditionelles Handwerk

Das Team der Kinderwerkstatt im Museumsdorf Kürnbach lädt am Sonntag, 19. August, von 10 bis 16 Uhr Kinder ein, zwei traditionelle Handwerke auszuprobieren. Sabrina Reich zeigt den Kindern, wie man Bändchen webt. Karl Emhart leitet die Kinder beim Seiledrehen in der Seilertenne des Hauses Hueb an. Für das Ausprobieren werden jeweils die Materialkosten erhoben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. In einer offenen Führung um 14 Uhr können Eltern ihren Nachwuchs mit den Kürnbacher Museumspädagogen auf einen Rundgang schicken, der ihnen den Alltag von Kindern anno dazumal zeigt. Zudem gibt es ein Bastelprogramm.