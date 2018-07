Jonski spricht über Flüchtlinge im Jahr 1951

Im Museumsdorf Kürnbach veranschaulicht Autor und Chronist Klaus Jonski am Sonntag, 22. Juli, um 15 Uhr anhand alter Fotographien die Ankunft eines Flüchtlingsjungen in Oberschwaben. In seinem Fotovortrag lässt Klaus Jonski die Zuhörer am Alltagsleben der 1950er- und 1960er- Jahre teilhaben. Im historischen Tanzhaus schildert der Chronist Mittelbiberachs seine Eindrücke als Flüchtlingsjunge. Wer sich vor oder nach dem Vortrag stärken will, ist beim Museumsbäcker Dietmar Neltner im historischen Backhaus genau richtig.