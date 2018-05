Aktionsnachmittag „Honig und Wachs“ im Museumsdorf

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach zeigt am Sonntag, 3. Juni, von 12 Uhr bis 16 Uhr gemeinsam mit dem Bezirks-imkereiverein Biberach Interessantes rund um Bienen, Honig und Wachs.

Wie wird aus Pollenkörnern, Blütennektar und Bienenwaben süßer Honig? Der Imkereiverein Biberach erklärt die Welt der emsigen Bienen anhand zahlreicher Imkerei-Utensilien. Dazu können die kleinen Museumsbesucher wertvolle Wachskerzen ziehen, Wabenkerzen drehen oder sich von den Bezirksimkern das große Krabbeln im Bienenschaukasten erklären lassen. Auch Honigliebhaber kommen an diesem Tag bei den Bezirksimkern auf ihre Kosten und können sich die verschiedenen Arten des süßen Goldes erklären lassen und diese erwerben. Geöffnet hat an diesem Tag auch das alte Bienenhaus des Museumsdorfes – hier können Groß und Klein entdecken, welchen Stellenwert die Imkerei über viele Jahrhunderte hinweg hat. Selbst als im 19. Jahrhundert die industrielle Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben möglich wurde, war dieser noch so teuer, dass den einfachen Leuten auf dem Lande nur der Honig als Süßungsmittel blieb.