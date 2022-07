Zwei Titel für SV Kirchdorf

Nach einer langen und kräftezehrenden Kunstrad-Wettkampfsaison ist die internationale Bodenseemeisterschaft in Gisingen bei Feldkirch (Österreich) der letzte Wettbewerb in der Schüler- und Juniorenklasse gewesen. Am Start waren Sportler aus Österreich, der Schweiz und Deutschland – darunter auch vier Sportler vom SV Kirchdorf.

Zuerst gingen für den SVK Adrian Bast und Maximilian Keller an den Start. Sie hatten ihr Programm nochmals umgestellt und wollten zum Abschluss ihrer Schülerlaufbahn ihren deutschen Rekord nach SVK-Angaben nochmals überbieten. Dies gelang mit einer sehr ruhigen und sicheren Fahrt auch. Die Kampfrichter hatten nicht viel auszusetzen und am Ende blieben 92,93 Punkte auf der Anzeigetafel stehen, was eine neue persönliche Bestleistung und den Titel bedeutete.

Auch Linus Weber wollte sich mit einem guten Ergebnis am Ende der Saison präsentieren. Allerdings musste er bei seiner Lieblingsübung, dem Mautesprung, vom Rad. Dies kostete ihn etliche Punkte. Den Rest spulte Linus Weber sicher ab. Am Ende wurden es für ihn 168,54 Punkte. Somit sicherte auch er sich den internationalen Bodenseemeistertitel und wurde mit dem Ergebnis gleichzeitig Bodenseecup-Sieger.

Als Letzte des SVK ging Lisa Weber im Einer-Wettbewerb der Frauen als fünfte von acht Starterinnen auf die Wettkampffläche. Für Lisa Weber geht die Saison erst im Herbst richtig los. Weber wollte den Wettkampf als Vorbereitung auf die in zwei Wochen anstehende baden-württembergische Meisterschaft in Bodelshausen nutzen. Die Kirchdorferin fuhr ihre Kür nach Vereinsangaben sehr konzentriert, sodass das Kampfgericht nicht viel abzuziehen hatte. Am Ende blieben 161,00 Punkte übrig, was auch für sie eine persönliche Bestleistung bedeutete. Mit diesem Ergebnis musste sie sich nur der Europameisterin Jana Pfann (Deutschland) und der Junioren-Europameisterin von 2019, Lorena Schneider aus Österreich, geschlagen geben und belegte Platz drei.