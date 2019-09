Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag in Kirchdorf zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, kam um etwa 15.15 Uhr ein 21-Jähriger mit einem VW vom Kraftwerk Oberopfingen her und bog in die Opfinger Straße ein. Dabei übersah er eine 38-jährige Fahrerin eines Toyota, die von links auf der Opfinger Straße auf die Kreuzung zufuhr. Sie hatte Vorfahrt. Die Autos prallten zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 16000 Euro.