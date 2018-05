Zuschüsse für neue Halle und Laufbahn

Das Land Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit rund 17,7 Millionen Euro. Davon profitiert auch der Wahlkreis Wangen-Illertal, wie die Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) und Petra Krebs (Grüne) am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Für den Neubau der Haslacher Mehrzweckhalle gibt es einen Zuschuss in Höhe von 108 000 Euro, Kirchdorf darf sich über Landesmittel in Höhe von 34 000 Euro für die Erneuerung der Stadionlaufbahn freuen. Gefördert werden der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie von Sportfreianlagen. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Sportstätten vielfältig genutzt werden können.