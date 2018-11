Zusammengehörigkeitsgefühl soll gefördert werden

Im Namen von Bischof Gebhard Fürst hat Martin Ziellenbach, stellvertretender Dekan des Dekanats Biberach, in der Seelsorgeeinheit Illertal mit ihren Kirchengemeinden Dettingen, Erolzheim, Kirchberg, Kirchdorf und Oberopfingen die Pastoralvisitation gemacht. Diese findet etwa alle fünf Jahre statt. Insbesondere wird hierbei auf die Ergebnisse des diözesanen Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ geschaut.

Dafür haben die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Illertal zusammen mit dem Pastoralteam einen Pastoralbericht verfasst, in dem der derzeitige Stand, anstehende Fragen und Herausforderungen, sowie Ziele formuliert wurden. Martin Ziellenbach und Dekanatsreferent Philipp Friedel kamen nun zum Abschlussgespräch mit den Kirchengemeinderäten ins Gemeindehaus Kirchdorf zusammen. Nach der Präsentation des Berichts durch Karl Hack, zweiter Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses, wurde im Gespräch deutlich, dass die Kirchengemeinden ein sehr aktives Gemeindeleben pflegen, teilt das Dekanat mit. Dennoch habe man mit Blick in die Zukunft beim Prozess „Kirche am Ort“ zwei große Themen bearbeitet, die man angehen möchte.

Zum einen wolle man das „Wir“ in der Seelsorgeeinheit stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. So soll es beispielsweise für die ehrenamtlichen Mitarbeiter ein Mitarbeiter-Forum geben, die Wallfahrten sollen noch stärker Gemeinschaftserlebnisse werden und man plant derzeit einen gemeinsamen Internetauftritt. Zum anderen habe man sich geeinigt, dass das Thema Glaubenserneuerung stärker angegangen werden soll. Aber es waren nach Angaben des Dekanats auch kritische Töne zu hören, dass man sich vor Ort vonseiten der Diözese manchmal zu wenig unterstützt fühle.

Bericht geht an Diözesanleitung

Der Bericht wird zusammen mit einer Stellungnahme des stellvertretenden Dekans an die Diözesanleitung geschickt, die dann Rückmeldung gibt. Zum Abschluss feierte Martin Ziellenbach gemeinsam mit Pfarrer Walkler Caxilé den Abschlussgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in Kirchdorf.

In seiner Predigt drückte Ziellenbach seinen Dank an alle aus, die sich in den Gemeinden engagieren und ermutigte wie Paulus in der Lesung: „Werdet nicht müde! Lasst nicht nach in eurem Eifer! Lasst euch vom Geist entflammen!“ Und er wünschte den Gemeinden weiter: „Gottes Segen möge Sie begleiten als geistbegabte begeisterte Christen auf unserem Weg!“