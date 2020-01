Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Ein 38-Jähriger ist am Dienstag alkoholisiert Auto gefahren. Ein Zeuge informierte die Polizei, die den Autofahrer daraufhin stoppte und den Führerschein des 38-Jährigen beschlagnahmte. Wie die Polizei berichtet, betrat am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein 38-Jähriger einen Einkaufsmarkt im Fellheimer Weg. Der Mann roch wohl stark nach Alkohol. Nachdem der Mann das Geschäft wieder verlassen hatte, ging ihm ein Zeuge nach. Er sah den Mann auf dem Parkplatz in seinem Renault sitzen. Der Zeuge bat den 38-Jährigen ihm die Autoschlüssel zu geben, damit dieser nicht losfahren konnte. Der 38-Jährige wollte das nicht und fuhr weg. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Eine Polizeistreife traf den Fahrer kurze Zeit später in seiner Wohnung an. Er machte laut Polizei einen alkoholisierten Eindruck. Einen Alkomattest verweigerte er. Um den Grad seiner alkoholischen Beeinflussung festzustellen, nahmen die Polizisten den Mann mit. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei warnt, dass derjenige, der unter Alkoholeinfluss fährt, sich und andere in Gefahr bringe und seinen Führerschein riskiere. Alkohol schränke die Wahrnehmung ein, führe zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verenge das Blickfeld, beeinträchtige die Reaktion und Koordination und enthemme den Fahrer. Diese Mischung sei gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.