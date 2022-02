Am Sonntag kam es wegen Windböen im Kreis Biberach zu einem Unfall. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Skoda auf der B 312 von der Autobahn in Richtung Berkheim. Eine Windböe erfasste den Anhänger, dieser brach aus und entkoppelte sich. In einer abschüssigen Böschung kam er zum Liegen. Es wurde niemand verletzt. Ein Abschlepper barg den Anhänger.