Wie dieses „Geschenkkörble“ die Öko-Landwirtschaft fördern soll

Das Geschenkkörble gibt es in Steigmillers Hofladen in Ummendorf. Der Betrag kann frei gewählt werden, je nach Saison sind unterschiedlichste Produkte im Korb. In naher Zukunft soll es noch weitere Verkaufsstellen über den Landkreis verteilt geben. Bis jetzt sind zehn Betriebe mit ihren Produkten beim Geschenkkörble dabei.